Луческу зазнав першої поразки на чолі «Динамо»



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Циганков отримав поздоровлення від партнера після взяття воріт «Десни» Світлина - сайт «Динамо»

«Динамо» не зуміло здобути другу перемогу не передсезонному зборі

Другим суперником київського «Динамо» на домашньому передсезонному зборі стала четверта команда УПЛ за підсумками минулого сезону - чернігівська «Десна», яка виборола право участі у кваліфікації Ліги Європи.

Суперники розпочали гру на великих швидкостях і зберігали високу інтенсивність протягом усього першого тайму. Першу гостроту біля воріт «Десни» створив Георгій Цитаїшвілі, після удару якого м’яч пролетів поруч зі стійкою.

На екваторі першої половини зустрічі гості почали все частіше турбувати захист «Динамо» та зуміли повести в рахунку. На 32-й хвилині Картушов завершив свій прохід по лівому флангу навісом до штрафного, де м’яч опинився у Філіппова, який розстріляв ворота Бущана з близької відстані.

Після пропущеного гола «динамівці» більше тримали м’яч під своїм контролем і йшли в атаку, однак надійні дії оборони суперників не дозволили нашій команді створити небезпеку біля воріт Паста.

На 69-й хвилині «Динамо» заробило шанс зрівняти рахунок - арбітр призначив пенальті за фол Імерекова проти Соля у власному штрафному. Однак Циганков, який з’явився на полі за 10 хвилин до цього моменту, не зумів переграти воротаря «Десни» Литовку, пробивши низом по центру.

Проте Віктор не пішов з поля без забитого м’яча, який, до того ж, вийшов дуже ефектним. Змістившись із правого флангу в центр і обігравшись із Буяльським, Циганков вийшов проти Литовки та бездоганно пробив у нижній кут - 1:1.

Щоправда, уже в наступній атаці чернігівський колектив знову вийшов вперед - атака лівим флангом завершилася прострілом Мудрика та влучним ударом Шевцова з центру штрафного – 1:2.

«Динамо» (1 тайм): Бущан - Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Буяльський, Цитаїшвілі, Лєднєв, Булеца - Супряга.

(2 тайм): Бойко - Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв (Вівчаренко, 65 хвилина) - Сидорчук (Андрієвський, 75), Буяльський (де Пена, 81), Шапаренко, Лєднєв (Циганков, 58), Дуелунд - Супряга (Соль, 67).

«Десна» (стартовий склад): Паст - Конопля, Імереков, Тамм, Западня - Домбровський, Огіря, Калитвинцев, Картушов - Будківський, Філіппов.

Зауважимо, дана поразка стала першою для Мірчі Луческу на чолі столичного клубу.

Джерело: Офіційний сайт Динамо