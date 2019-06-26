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    Борець Хоцянівський приніс Україні 22-гу медаль Європейських ігор-2019

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    Олександр Хоцянівський не залишив збірну з вільної боротьби з порожніми руками - Борець Хоцянівський приніс Україні 22-гу медаль Європейських ігор-2019
    Олександр Хоцянівський не залишив збірну з вільної боротьби з порожніми руками
    НОК України

    З п’яти українських борців, які боролися за медалі сьогодні ввечері, донеччанин був єдиним, кому вдалося перемогти

    28-річний донеччанин Олександр Хоцянівський став бронзовим призером ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

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    У сутичці за третє місце Олександр, який представляє найважчу категорію до 125 кг переміг свого ровесника, турка Фатіха Яшарлі - 2:1.

    Для Хоцянівського ця медаль третя в колекції нагород із найкрупніших борцівських турнірів. До того він у 2014-му і 2019 роках вигравав бронзу континентальних першостей.

    На жаль, із трьох українських борців, які вчора синхронно вийшли у півфінали, а потім там поступилися, Хоцянівський став єдиним, кому вдалося здобути медаль.

    Тарас Маркович (до 57 кг) програв 9:12 сутичку за бронзу чинному чемпіонові Європи і бронзовому призерові останнього чемпіонату світу Сулейманові Атлі із Туреччини. Пізніше так само невдало свій бронзовий фінал провів Василь Михайлов (до 74 кг), який програв чемпіонові Європи-2018 серед юніорів Хаджімураду Ґаджієву із Азербайджану 1:9.

    Поступилися ввечері й обидва борці, які за підсумками ранкових сутичок здобули право виступати у півфіналах. Ґор Оґаннесян (до 65 кг), найвищим досягненням якого досі було п’яте місце на чемпіонаті Європи-2017, поступився триразовому чемпіону світу і Європи, бронзовому призеру Олімпіади-2016 Хаджі Алієву із Азербайджану. Причому Оґаннесян вів 3:0, а програв через те, що суперник виконав результативний прийом останнім.

    Муразі Мчедлідзе (до 97 кг) програв 0:7 чемпіону Європи серед кадетів, юніорів і молоді, 23-річному азербайджанцю Нурмаґомеду Ґаджієву.

    Завтра, 27 червня, починаючи з 18:40 Оґаннесян і Мчедлідзе боротимуться у бронзових фіналах. Їхні суперники будуть визначені у втішних турнірах, які відбудуться вранці.

    Додамо, що першими чемпіонами Європейських ігор-2019 з вільної боротьби стали азербайджанець Махір Амірасланов (до 57 кг), росіяни Заурбек Сідаков (до 74 кг), Даурен Куруґлієв (до 86 кг) і Анзор Хізрієв (до 125 кг).

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