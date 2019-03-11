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    Два срібла на прощання: збірна України з вільної боротьби завершила Євро з чотирма медалями (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    18-річний Василь Сова продемонстрував на тлі з дорослішими суперниками неабиякий потенціал - Два срібла на прощання: збірна України з вільної боротьби завершила Євро з чотирма медалями (відео)
    18-річний Василь Сова продемонстрував на тлі з дорослішими суперниками неабиякий потенціал
    unitedworldwrestling.org

    Василь Сова і Юрій Ідзинський боролися у фіналах, але повторити досягнення Андрія Яценка не змогли

    У Нові-Саді (Сербія) завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів, не старших 23-х років. Всі три українських команди на цих змаганнях виступили доволі результативно. Найскромнішими були досягнення представників греко-римського стилю - дві бронзи. Майстрині жіночої боротьби здобули два золота, три срібла і дві бронзи.

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    Завершували виступи борці вільного стилю. В Нові-Саді найбільше з українських вільників потішив представник найлегшої вагової категорії до 57 кг Андрій Яценко, котрий здобув золото. Крім того, у перший день фінальних сутичок бронзу виграв Адлан Батаєв (до 79 кг).

    У завершальний змагальний день командна скарбничка поповнилася ще двома сріблами у важких вагових категоріях.

    Перше здобув 18-річний вихованець київської Школи вищої спортивної майстерності Василь Сова. Юний вихованець Сергія Губринюка на шляху до фіналу переміг грузина Демура Маґенеїшвілі (11:0), білоруса Олексія Рудзянка (10:3) і азербайджанця Шаміля Зубаїрова (6:2). У фіналі Василь зустрічався з чинним чемпіоном Росії серед дорослих Батербеком Цакуловим, котрий уже вважається першим номером національної збірної РФ. Зрозуміло, що 20-річний осетинський борець наразі має перевагу в досвіді і фізичній міці. Однак Сова боровся цілком достойно і поступився з пристойним результатом 0:4. Це срібло для талановитого хлопця - непоганий міжнародний старт.

    Ще одне срібло у найважчій вазі до 125 кг здобув Юрій Ідзинський із Львівщини. Вихованець тренера Вадима Тосоєва зміг перемогти росіянина Віталія Ґолоєва, бронзового призера Євро-2016 серед борців, не старших 23-х років - 4:0. У півфіналі Юрій був сильнішим за словака Георгія Ноґаєва - 11:0. І лише фінальна сутичка Ідзинському далася не надто добре. Трохи вайлуватий зовні білорус Віталій Пясняк не стільки боровся сам, скільки заважав боротися суперникові і врешті при мінімумі результативних дій переміг за рахунку 2:2, бо виконав один двобальний прийом, тоді як українець двічі набирав по балу.

    У медальній сутичці в неділю боровся також Валентин Блясецький (до 61 кг). Однак він у боротьбі за бронзу програв туркові Селагаттіну Серту - 5:8.

    Денис Павлов (до 74 кг) із Київщини поступився у чвертьфіналі, а Демид Караченко (до 86 кг) із Харківської області припинив боротьбу після першої ж сутички.

    Зауважимо, що на торішньому чемпіонаті Європи U23 українці виграли три медалі: золото здобув Олексій Борута (до 70 кг), бронзу - Тарас Маркович (до 57 кг) і Андрій Свирид (до 65 кг). 

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