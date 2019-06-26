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    Вражаюча стабільність: усі п’ять українських борців вільного стилю вийшли в 1/2 Євроігор-2019

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    Мураз Мчедлідзе вперше побореться у медальній сутичці на турнірі такого рівня - Вражаюча стабільність: усі п’ять українських борців вільного стилю вийшли в 1/2 Євроігор-2019
    Мураз Мчедлідзе вперше побореться у медальній сутичці на турнірі такого рівня
    Фото з соцмереж

    Сьогодні ввечері Ґор Оґаннесян і Муразі Мчедлідзе спробують пробитися у фінал

    Українські борці вільного стилю вражають стабільністю результатів на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь). «Главком» уже сповіщав, що вчора, 25 червня, всі троє українців вийшли у півфінали, щоправда, там усі зазнали поразок і сьогодні, починаючи з 18:40, боротимуться за бронзу. А поки в ранковій сесії вчорашній успіх розвинули двоє інших представників української команди.

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    24-річний киянин Ґор Оґаннесян (вагова категорія до 65 кг), найвищим досягненням якого досі було п’яте місце на чемпіонаті Європи-2017, розпочав виступ із трохи несподіваної, але дуже впевненої перемоги 11:0 над призером двох останніх Євро Селегаттіном Кіліджсалаяном з Туреччини. У наступній сутичці Ґор не менш впевнено, всього за 22 секунди розгромив 10:0 італійця Абделлатіфа Мансура.

    Увечері, починаючи з 18:00 Оґаннесян спробує продовжити цю серію з триразовим чемпіоном світу і Європи, бронзовим призером Олімпіади-2016 Хаджі Алієвим із Азербайджану.

    Муразі Мчедлідзе з Дніпра боротьбу у ваговій категорії до 97 кг розпочав зі впевненої перемоги 6:0 над турком Сагіном Бакі. У чвертьфіналі була дуже важка звитяга 6:5 над бронзовим призером чемпіонату Європи-2014, учасником трьох Олімпіад Ніколає Чебаном з Румунії.

    Тепер у півфіналі Мчедлідзе боротиметься з чемпіоном Європи серед кадетів, юніорів і молоді, 23-річним азербайджанцем Нурмаґомедом Ґаджієвим. Додамо, що Муразі Мчедлідзе у своїх 24 роки був бронзовим призером чемпіонатів Європи і світу U23.

    Півфінальні сутички відкриють сьогоднішню вечірню програму Європейських ігор у вільній боротьбі. А після того відбудуться медальні поєдинки. Тарас Маркович (до 57 кг) посперечається за бронзу з чинним чемпіоном Європи і бронзовим призером останнього чемпіонату світу Сулейманом Атлі з Туреччини. Невдовзі після того Василь Михайлов (до 74 кг) зустрінеться в сутичці за третє місце з чемпіоном Європи-2018 серед юніорів Хаджімурадом Ґаджієвим із Азербайджану. Нарешті Олександр Хоцянівський (до 125 кг) у бронзовому фіналі боротиметься з 28-річним турком Фатіхом Яшарлі.

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