Українець Яценко впевнено поборов росіянина і став чемпіоном Європи (відео)



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Андрій Яценко показав блискучу боротьбу в кожній з сутичок Unitedworldwrestling.org

Також бронзу українській команді приніс Адлан Батаєв

21-річний українець Андрій Яценко став чемпіоном Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 23-х років.

Сьогодні, 9 березня у Нові-Саді (Сербія) борець з Обухова на Київщині переміг 11:8 у фіналі вагової категорії до 57 кг чемпіона Європи-2014 серед кадетів Амірхана Ґуважокова з Росії.

Шлях Яценка до фіналу: Український борець Яценко в яскравому стилі пробився до фіналу чемпіонату Європи (відео)

Тим самим, вихованець тренерів Анатолія Гуральського і Олександра Захарука доповнив свою вже доволі багату колекцію титулів. До Нові-Сада він їхав у статусі бронзового призера чемпіонату світу-2017 і срібного призера чемпіонату Європи-2016 серед дорослих, дворазового чемпіона світу і чемпіона Європи серед кадетів, бронзового призера Євро-2017 серед 23-річних.

Окрім золота Яценка, українська команда з вільної боротьби сьогодні також здобула бронзу в категорії до 79 кг. Нею відзначився Адлан Батаєв. У сутичці за третє місце він достроково, 10:0 переміг австрійця Сімона Крістіана Гартманна.

Ще двоє українських борців - Василь Сова (до 92 кг) і Юрій Ідзинський (до 125 кг) - завтра боротимуться у фіналі.

Також завтра за бронзу побореться Валентин Блясецький (до 61 кг), котрий поступився у півфіналі грекові Ґеорґіосу Пілідісу.