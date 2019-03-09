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    Українець Яценко впевнено поборов росіянина і став чемпіоном Європи (відео)

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    Андрій Яценко показав блискучу боротьбу в кожній з сутичок - Українець Яценко впевнено поборов росіянина і став чемпіоном Європи (відео)
    Андрій Яценко показав блискучу боротьбу в кожній з сутичок
    Unitedworldwrestling.org

    Також бронзу українській команді приніс Адлан Батаєв

    21-річний українець Андрій Яценко став чемпіоном Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 23-х років.

    Сьогодні, 9 березня у Нові-Саді (Сербія) борець з Обухова на Київщині переміг 11:8 у фіналі вагової категорії до 57 кг чемпіона Європи-2014 серед кадетів Амірхана Ґуважокова з Росії.

     Шлях Яценка до фіналу: Український борець Яценко в яскравому стилі пробився до фіналу чемпіонату Європи (відео)

    Тим самим, вихованець тренерів Анатолія Гуральського і Олександра Захарука доповнив свою вже доволі багату колекцію титулів. До Нові-Сада він їхав у статусі  бронзового призера чемпіонату світу-2017 і срібного призера чемпіонату Європи-2016 серед дорослих, дворазового чемпіона світу і чемпіона Європи серед кадетів, бронзового призера Євро-2017 серед 23-річних.

    Окрім золота Яценка, українська команда з вільної боротьби сьогодні також здобула бронзу в категорії до 79 кг. Нею відзначився Адлан Батаєв. У сутичці за третє місце він достроково, 10:0 переміг австрійця Сімона Крістіана Гартманна.

    Ще двоє українських борців - Василь Сова (до 92 кг) і Юрій Ідзинський (до 125 кг) -  завтра боротимуться у фіналі. 

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    Також завтра за бронзу побореться Валентин Блясецький (до 61 кг), котрий поступився у півфіналі грекові Ґеорґіосу Пілідісу.

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    вільна боротьба Андрій Яценко Юрій Ідзинський Олександр Захарук Анатолій Гуральський Адлан Батаєв Амірхан Ґуважоков Василь Сова Сімон Крістіан Гартманн
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