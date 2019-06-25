Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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Марина Кийко і Світлана Малькова - вперше на п'єдесталі Європейських ігор НОК України

Другий день поспіль не залишитися з порожніми руками Україні допомогли батутисти

25 червня, у четвертий змагальний день ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь) було розіграно всього вісім комплектів нагород, найменшу кількість впродовж цього турніру за один день.

Вдруге поспіль добу Україна завершує не з порожніми руками завдяки батутистам. І вдруге поспіль страхує синхронна пара. Цього разу — жіноча: 32-річна киянка Марина Кийко і 28-річна Світлана Малькова з Миколаївщини виграли срібло, поступившись тільки білорускам Анні Гончаровій і Марії Махаринській.

Втрат цього дня, на жаль, було більше. Скажімо, у тому ж батуті залишився четвертим в індивідуальних стрибках вчорашній тріумфатор Микола Просторов. А чемпіонка світу-2002 Наталія Кальниш разом із Олегом Царьковим у стрільбі із малокаліберної гвинтівки з 50-метрової відстані у положенні лежачи стали у півфіналі п’ятими, не добравши до прохідного четвертого місця лише 1,1 очка.

Разом з тим, українські спортсмени створили передумови майбутніх успіхів. Скажімо, боксер Олександр Хижняк, перемігши кримця Глєба Бакши, котрий представляє Росію, вийшов у півфінал вагової категорії до 75 кг і мінімум бронзу собі ґарантував. Також у півфіналі завтра зіграє майстер настільного тенісу Коу Лей, а борці вільного стилю Тарас Маркович (до 57 кг), Василь Михайлов (до 74 кг) і Олександр Хоцянівський (до 125 кг) боротимуться за бронзу.

У медальному заліку Україна залишилася четвертою.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 25.06.2019)

Медалі мають 35 країн із 50-ти. які беруть участь у Європейських іграх

У середу, 26 червня, на Європейських іграх буде розіграно 16 комплектів нагород.