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    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

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    Марина Кийко і Світлана Малькова - вперше на п'єдесталі Європейських ігор - Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Марина Кийко і Світлана Малькова - вперше на п'єдесталі Європейських ігор
    НОК України

    Другий день поспіль не залишитися з порожніми руками Україні допомогли батутисти

    25 червня, у четвертий змагальний день ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь) було розіграно всього вісім комплектів нагород, найменшу кількість впродовж цього турніру за один день.

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    Вдруге поспіль добу Україна завершує не з порожніми руками завдяки батутистам. І вдруге поспіль страхує синхронна пара. Цього разу — жіноча: 32-річна киянка Марина Кийко і 28-річна Світлана Малькова з Миколаївщини виграли срібло, поступившись тільки білорускам Анні Гончаровій і Марії Махаринській.

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    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День четвертий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    НОК України

    Втрат цього дня, на жаль, було більше. Скажімо, у тому ж батуті залишився четвертим в індивідуальних стрибках вчорашній тріумфатор Микола Просторов. А чемпіонка світу-2002 Наталія Кальниш разом із Олегом Царьковим у стрільбі із малокаліберної гвинтівки з 50-метрової відстані у положенні лежачи стали у півфіналі п’ятими, не добравши до прохідного четвертого місця лише 1,1 очка.

    Разом з тим, українські спортсмени створили передумови майбутніх успіхів. Скажімо, боксер Олександр Хижняк, перемігши кримця Глєба Бакши, котрий представляє Росію, вийшов у півфінал вагової категорії до 75 кг і мінімум бронзу собі ґарантував. Також у півфіналі завтра зіграє майстер настільного тенісу Коу Лей, а борці вільного стилю Тарас Маркович (до 57 кг), Василь Михайлов (до 74 кг) і Олександр Хоцянівський (до 125 кг) боротимуться за бронзу.

    У медальному заліку Україна залишилася четвертою.

    Медальний залік Європейських ігор-2019

    (станом на 25.06.2019)

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    Медалі мають 35 країн із 50-ти. які беруть участь у Європейських іграх

    У середу, 26 червня, на Європейських іграх буде розіграно 16 комплектів нагород.

     Читайте також: Європейські ігри-2019. День другий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
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    Олександр Хоцянівський Європейські ігри Олександр Хижняк вільна боротьба Тарас Маркович Василь Михайлов Наталія Кальниш Олег Царьков стрибки на батуті Микола Просторов Марина Кийко Світлана Малькова Коу Лей
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