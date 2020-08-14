Божевільна ціна: «Наполі» відмовилось від придбання Миколенка



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Миколенко один із найдорожчих футболістів Динамо за трансферною вартістю Світлина - ilnapolionline

«Наполі» заморозило переговори із «Динамо»

Київське «Динамо» назвало італійському «Наполі» суму за трансфер українського оборонця Віталія Миколенка, повідомляє Ilnapolionline.

За інформацією ресурсу, неаполітанці призупинили переговори щодо трансферу лівого захисника «біло-синіх» Миколенка. Причиною стала ціна на футболіста, яку президент київського клубу Ігор Суркіс назвав італійцям – 35 млн євро.

Повідомляється, що «Наполі» розраховували купити оборонця за 10 млн євро. Наразі в обоймі італійського клубу є два захисники лівого флангу – Фаузі Гулям із Алжиру та Маріо Руї із Португалії.

Угода Миколенка із «Динамо» діє до літа 2023 року, а його трансферна вартість за даними «transfermarkt» складає 9 млн євро.

Варто зазначити, що в 36 поєдинках цього сезону за «Динамо» Миколенко забив чотири голи при семи результативних пасах.

Джерело: ilnapolionline