Український нападник потрапив до сфери інтересів клубів Серії А



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Супряга у формі «Динамо» Світлина - сайт sport.24tv.ua

Український чемпіон світу з футболу може продовжити кар’єру в італійському чемпіонаті

Італійські клуби «Болонья» та «Аталанта» почали боротьбу за трансфер нападника київського «Динамо» Владислава Супрягу.

За даними видання, бажаючим придбати Супрягу знадобиться на менше 15 млн. євро.

Ресурс "Тransfermarkt" оцінив футболіста в 2,7 млн. євро. Контракт з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Крайнього сезону 19-річний нападник провів в оренді у СК «Дніпро-1». Там його статистика склала – 26 матчів і 15 голів. У 2019 році Супряга став чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.

«Болонья» минулого сезону набрала 47 очок в італійській Серії А та посіла 12 місце. «Аталанта» стала бронзовим призером та вдруге поспіль виступить у розіграші Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що за команду з Бергамо вже виступає українець Руслан Маліновський.

Джерело: gianlucadimarzio