Ексфутболіст «Металіста» став чемпіоном американського чемпіонату «MLS»



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Бланко вигравав срібну медаль чемпіонату України Світлина - ua-football

Колишній гравець чемпіонату України провів поєдинок у фіналі «Major League Soccer», завоювавши трофей

ФК «Портленд Тамберс» став тріумфатором футбольного чемпіонату США («Major League Soccer»).

У фінальному матчі змагань команда переграла «Орландо Сіті» з рахунком 2:1 у зустрічі, яка відбулась на стадіоні «Ісмаїл Ельфат» в Остіні (Техас).

Захисник «Портленда» Мабіала на 27 хвилині протистояння замкнув верхову подачу напарника зі штрафного. До перерви простріл низом колишнього футболіста «Манчестер Юнайтед», «Лаціо» та «Спортінга» Нані увінчався голом «Орландо». Автором забитого м’яча став уругваєць Перейра.

Долю поєдинку вирішило добивання від хорвата Даріо Зубаріча з кількох метрів від воріт «Орландо» - 2:1.

Зауважимо, 89 хвилин у матчі провів колишній футболіст харківського «Металісту» Себастьян Бланко.

Додамо також, у плей-офф «MLS» «Портленд Тамберс» пройшов «Цинциннаті», «Нью-Йорк Сіті» і «Філадельфія Юніон». У свою чергу «Орландо Сіті» на шляху до фіналу переміг «Монреаль Імпект", «Лос-Анджелес» і «Міннесота Юнайтед».