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    Бразильський мотогонщик розбився на смерть під час перегонів на «Інтерлаґосі» (відео)

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    Матеус Барбоза - Бразильський мотогонщик розбився на смерть під час перегонів на «Інтерлаґосі» (відео)
    Матеус Барбоза
    Світлина - Rapido no Ar

    Матеус Барбоза помер на місці аварії

    23-річний бразилець Матеус Барбоза помер після аварії на перегонах серії «Супербайк», які відбулися на знаменитій трасі «Інтерлаґос».

    На сторінці Вінісіуса Рамоса у Twitter з’явився ролик, на якому видно, як мотоцикліст втратив контроль над своїм транспортним засобом, вилетів із траси і на великій швидкості врізався в металеву огорожу. Незважаючи на швидку реакцію медиків, життя Барбози врятувати не вдалося, він помер на місці.

    Після цього гонку було зупинено за десять кіл до фінішу, а всі наступні заїзди було скасовано.

    У 2019 році на цій же трасі загинули пілоти Данілу Берту і Маурісіо Палудете.

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    смерть мотоспорт
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