Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)

Роль пілота виконував Макс Б’яджі

Mercedes у минулі вихідні встановив дивовижне досягнення. На одному з автодромів у Франції в компанії випробували новий електромотоцикл, який продемонстрував рекордну швидкість – 408 км/год. Про це сказано в повідомленні прес-служби команди Mercedes Формули-1 на офіційній сторінці в Twitter.

Мотоцикл пілотував 49-річний італієць Макс Б’яджі.

Зауважимо, що в минулі вихідні команда Формули-1 Mercedes всьоме поспіль здобула перемогу в Кубку конструкторів. Її пілот, британець Льюїс Гемілтон в кроці від здобуття сьомого титулу чемпіона світу. Не так давно Mercedes також активно підключився до розвитку команди у Формулі-E.