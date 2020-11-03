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    Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)

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    Видатний італієць Макс Б'яджі встановлює рекорди і 49 - Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)
    Видатний італієць Макс Б'яджі встановлює рекорди і 49
    Світлина - Twitter Mercedes-AMG F1

    Роль пілота виконував Макс Б’яджі

    Mercedes у минулі вихідні встановив дивовижне досягнення. На одному з автодромів у Франції в компанії випробували новий електромотоцикл, який продемонстрував рекордну швидкість – 408 км/год. Про це сказано в повідомленні прес-служби команди Mercedes Формули-1 на офіційній сторінці в Twitter.

    Мотоцикл пілотував 49-річний італієць Макс Б’яджі.

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    Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)
    Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)
    Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)
    Mercedes встановив світовий рекорд максимальної швидкості на електромотоциклі (фото)
    Світлина - Twitter Mercedes-AMG F1

    Зауважимо, що в минулі вихідні команда Формули-1 Mercedes всьоме поспіль здобула перемогу в Кубку конструкторів. Її пілот, британець Льюїс Гемілтон в кроці від здобуття сьомого титулу чемпіона світу. Не так давно Mercedes також активно підключився до розвитку команди у Формулі-E.

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    мотоцикл Льюїс Гемілтон мотоспорт Макс Б’яджі Mercedes
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