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    Нідерландський мотогонщик перебуває в критичному стані після падіння на Дакарі

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    Едвін Стравер - Нідерландський мотогонщик перебуває в критичному стані після падіння на Дакарі
    Едвін Стравер
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    У спортсмена на 10 хвилин зупинялося серце

    Нідерландський мотогонщик Едвін Стравер перебуває в критичному стані після падіння на 11-му етапі раллі Дакар-2020.

    Спортсмен не впорався з керуванням та впав на дистанції. Його гелікоптером транспортували до лікарні в Ер-Ріяд. При цьому у Стравера на 10 хвилин зупинялося серце. Медикам за допомогою реанімаційних зусиль вдалося запустити його, інформує A Bola.

    «На 120-му кілометрі я побачив пілота, який упав. Негайно викликав лікарів та допомагав їм. Спочатку я вловив пульс на його шиї, але потім той раптово зник», - прокоментував інцидент пілот Маріу Патрау, який першим помітив Стравера.

    Стравер посідав у загальному заліку 38-ме місце перед 11-м етапом.

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