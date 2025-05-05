Влада Сумщини закликала мешканців двох населених пунктів терміново евакуюватися

Раніше у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового

Записатися на евакуацію можна цілодобово

Мешканцям Білопілля та Ворожби Сумської області радять терміново виїхати в безпечні місця. Евакуаційні автобуси курсуватимуть щодня. Як передає «Главком», про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.

Записатися на евакуацію можна цілодобово. Автобуси вивозитимуть людей щодня о 8 ранку.

«Якщо ви евакуювались самостійно, в м. Суми, вул. Ковпака 7 працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО, можливість найти житло», – написав чиновник.

Раніше у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового. Про це повідомила у Facebook Сумська РВА, передає «Главком».

«Оголошується обов'язкова евакуація з населених пунктів: Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської територіальної громади», – йдеться в повідомленні. У райдержадміністрації жителів закликали виїхати до безпечніших місць проживання.

Також у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.

Також в окремих населених пунктах Межівської громади Дніпропетровщини оголосили обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади.

За повідомленням, обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 25 квітня у селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.