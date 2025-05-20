Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі

Обмеження накладено на майже пів сотні фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції

Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Обмеження торкнуться сотні обʼєктів у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну проти України. Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна.

«Сьогоднішні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії. Зрештою, Велика Британія також запровадить санкції проти ще 18 суден «тіньового флоту», що перевозять російську нафту, а також проти обладнання флоту», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.