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Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ

Російських лижників та біатлоністів відсторонено від змагань з березня 2022 року

Одіозна очільниця Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе заявила, що допуск російських спортсменів до міжнародних стартів у зимових видах спорту, особливо у лижних перегонах та біатлоні, блокує європейське лобі. Про це повідомляє «Главком».

«З літніми федераціями немає сенсу порівнювати, тому що в кожній з них є багато азіатських та африканських країн. У зимових все набагато складніше, особливо в лижах та в біатлоні, де скандинавське, європейське лобі. Один, можливо, дуже хоче, але що він може зробити?», – сказала Вяльбе.

У зимових олімпійських видах спорту допуск росіянам і білорусам поки що надали лише Міжнародна спілка ковзанярів та Міжнародна федерація скі-альпінізму.

Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) та Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) зберігають відсторонення росіян та білорусів з березня 2022 року.

Варто зазначити, що Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: біатлон лижний спорт росія

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