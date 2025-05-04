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Історичний момент. Буданов розповів, як морські дрони збили два Су-30

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Історичний момент. Буданов розповів, як морські дрони збили два Су-30
Magura V7, озброєний системою AIM-9 Sidewinders
фото: Naval News

Україна вперше збила винищувачі безпілотними катерами

Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі. Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів The War Zone деталі, передає «Главком».

Удару було завдано за допомогою ракет класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Буданов наголосив, що це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

За словами очільника ГУР, використовувалося три безпілотні катери Magura V7 в атаці, два з яких стріляли по літаках.

Екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

AIM-9 Sidewinder – американська ракета класу «повітря - повітря» ближнього радіусу дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року. Ракету багаторазово вдосконалювали, і вона досі перебуває в серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.

З 1955 року випущено понад 200 тисяч ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу «повітря – повітря» в історії. Крім того, ними було збито 270 літаків – більше, ніж будь-якою іншою ракетою «повітря – повітря».

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Теги: Чорне море війна Повітряні сили ЗСУ Кирило Буданов окупанти ЗСУ

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