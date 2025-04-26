Герасімов відрапортував Путіну про завершення операції в Курській області

Герасімов також визнав участь військовослужбовців КНДР у війні на стороні Росії

На Росії поспішили «доповісти», що Курська область нібито вже повністю «звільнена»

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових. Про це повідомляє «Главком».

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Герасімов доповів про «повний розгром противника» в Курському прикордонні, що, за словами Путіна, «наближає розгром неонацистського режиму».

❗️Герасімов відрапортував Путіну, що операція зі «звільнення Курської області» нібито завершена



Варто зазначити, що Герасімов визнав участь військовослужбовців КНДР у війні на стороні РФ. pic.twitter.com/HQ3SYwfAtF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2025

Герасімов також визнав участь військовослужбовців КНДР у війні на стороні Росії. Раніше Кремль заперечував будь-яку співпрацю з Північною Кореєю у військових діях.

Герасімов доповів Путіну, що військові КНДР діяли спільно з російськими військами в Курській області, продемонстрували «високий професіоналізм», «показали стійкість і героїзм».

Українські сили оборони, за даними Генштабу ЗСУ, продовжують стримувати російські війська на Курському напрямку, незважаючи на заяви російської сторони.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено.

Після прибуття до Риму для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском Трамп заявив про заплановані переговори з представниками Києва та Москви, присвячені завершенню війни.

За його словами, сторони «дуже близькі до домовленості», і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, щоб остаточно завершити конфлікт. Він зазначив, що «більшість ключових пунктів уже погоджено».