Росія посилює територіальні претензії до України – ISW

Делегації України, США та Туреччини піід час переговорів у Стамбулі

Кремль не відмовляється від експансіоністських амбіцій, прагнучи змінити кордони

Вимога Росії добровільно здати Запоріжжя, Херсон та ще дві області прямо розрахована лише на те, щоб українці не погодились. Як інформує «Главком», про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вся Харківська область є частиною Росії, і розпочали наступальні операції зі створення буферних зон у Харківській та Сумській областях у травні 2024 року та березні 2025 року відповідно.

«Імовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території», – зазначають експерти.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Київ повинен погодитися на перегляд державних кордонів та передати Москві додаткові регіони. Він підкреслив, що окуповані території нібито «безповоротно» відійшли під контроль Кремля і що Україна повинна втратити будь-які амбіції щодо членства у військових альянсах.

«Ці заяви стали черговим підтвердженням того, що Кремль не зацікавлений у реальних мирних переговорах, а продовжує свою тактику шантажу. Вимоги російської сторони виходять далеко за межі попередніх дипломатичних позицій і демонструють, що Москва прагне не лише збереження вже захоплених територій, а й подальшого ослаблення української державності», – ідеться у звіті.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими.

Сенатори закликали до негайного голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить».

Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Окрім цього, газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку.

Зазначається, що Трамп зірвав переговори ще до їх початку, оскільки він заявив, що зрушень в мирному врегулюванні не буде, поки не відбудеться зустріч його з Путіним.

Очільник російської делегації Володимир Мединський визначив п'ять основних вимог на переговорах.

За версією Clash Report, йдеться про відсутність жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Україна має відмовитись від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Зазначається, що відмови від репарацій будуть взаємними. Окремо вказано, що Україна має відмовитись від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та не претендувати на Крим.