«Вистава для одного глядача». Путін і Зеленський готові домовлятися?

15 травня може відбутися перша зустріч Зеленського і Путіна за час повномасштабної війни Росії проти України. Минула зустріч була на переговорах у Парижі 2019 року

Трамп теж підтримав ідею прямих переговорів Києва і Москви

Невже Путін поїде на переговори із президентом України? Чи готовий Київ піти на прямі переговори з Москвою без припинення вогню? Чи буде Дональд Трамп тиснути на Росію з вимогою зупинити бойові дії? І чи зможуть переговори у Туреччині по-справжньому розпочати мирний процес?

Після понад трьох років кривавої повномасштабної війни президент Росії Володимир Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною у Стамбулі 15 травня. Втім, російський лідер наполіг: переговори мають розпочатися без передумов. Тобто, без припинення вогню.

Український лідер Володимир Зеленський пристав на пропозицію Путіна і заявив, що чекатиме очільника Кремля у Туреччині «особисто». Коментуючи заяву Зеленського, керівник його офісу Андрій Єрмак уточнив, що Київ все ж очікує на виконання передумов: «Припинення вогню Росією, потім все інше». Однак, у цьому ж пості чиновник повторив, що Зеленський «чекатиме Путіна».

Американський президент Дональд Трамп теж підтримав ідею прямих переговорів Києва і Москви. Те, що російська сторона вкотре проігнорувала пропозицію перемир’я, яку серед інших висунула американська сторона, лідер США ніяк не прокоментував.

Усі очі на Трампа

Коли пізно в ніч на 11 травня Володимир Путін оголосив про те, що Росія готова відновити прямі переговори з Україною, він ймовірно надсилав сигнал американському президенту Дональду Трампу, намагаючись продемонструвати, що Кремль не проти домовлятися, вважає політолог Володимир Фесенко.

У розмові з телеканалом «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки), він вказав на те, що заяву Путін зробив, ймовірно, навмисно вночі – коли у США розпал дня.

Президент Росії Володимир Путін робить заяву для ЗМІ в Кремлі в Москві, Росія, 11 травня 2025 року фото: Reuters

Невдовзі Трамп відреагував на пропозицію Путіна, заявивши про «потенційно великий день для Росії та України».

«Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!», – зазначив Трамп.

Вже у наступному своєму пості про ситуацію навколо переговорів Трамп почав тиснути на Київ, щоб той пристав на пропозицію Путіна:

«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер (15 травня – ред.) у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно»

У відповідь на це, Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Стамбулі особисто.

На думку Володимира Фесенка, ця пропозиція була радше «контратакою» Офісу президента України на заяви, що пролунали з Кремля, у той час, як обидві сторони по суті «грають для одного глядача – Дональда Трампа».

«Для України головна мета зараз – досягти припинення вогню, тоді як Путін хоче зовсім іншого. На цьому етапі існує несумісність. Але Зеленський повинен був реагувати. Не на Путіна, а на Трампа. Так само, як промова Путіна призначалася не Зеленському, а Трампу».

Таким чином обидві сторони намагаються продемонструвати американському президенту свою договороздатність.

Самому Дональду Трампу тепер доводиться маневрувати, оскільки Росія вкотре не пристала на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів, вважає політичний оглядач Віталій Портников.

Важливо нагадати, що Дональд Трамп 8 травня, після телефонної розмови із Володимиром Зеленським, закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною. У іншому разі, попередив Трамп, Вашингтон та його партнери запровадять подальші санкції.

Американський лідер Дональд Трамп закликав до негайних переговорів України та Росії фото: Reuters

Портников звертає увагу на те, що фактично двічі отримавши відмову від Путіна припинити вогонь, Трамп тепер змушений реагувати, принаймні, новими санкціями проти Росії. Однак, на думку експерта, американський президент не прагне поспішати із такою реакцією.

«Перша реакція Трампа свідчить про те, що президент Сполучених Штатів намагається ухилитися від однозначної реакції. Однак ми розуміємо, що часового проміжку, в якому Трампу вдається це зробити, явно недостатньо для того, щоб довго не помічати те, що реально відбувається із позиціями учасників війни. Україна в будь-якому разі із своєю позицією припинення вогню і готовності почати перемовини після припинення вогню виглядає набагато більш конструктивно, ніж Російська Федерація», – вважає Портников.

Володимир Путін, роблячи заяву 11 травня, також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Спочатку перемир’я, а потім – переговори?

Після суботньої заяви Путіна президент Зеленський назвав такий крок «хорошим знаком», і що Україна готова до переговорів, але також заявив, що спочатку Росія має припинити вогонь.

«Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатися», – наголосив Зеленський.

Вже після цієї заяви з’явилася вимога Трампа до Києва погодитися на зустріч у Туреччині, в якій американський президент не згадав про небажання Кремля припиняти бойові дії.

На думку редактора видання «Європейська правда» Сергія Сидоренка, президент Зеленський поїде у Туреччину незалежно від того, чи піде Москва на припинення вогню.

«Пояснення просте: бо в іншому разі розвалюється вся домовленість. Окей, можна й іншими словами сказати – «бо так сказав Трамп». Але реально – саме через те, що без підтримки Трампа все сиплеться», – написав Сидоренко у Facebook.

«Сиплеться» спільна домовленість про запровадження нових санкцій проти Росії, якими пригрозили учасники коаліції «коаліції охочих» після засідання у Києві 10 травня, вважає Сидоренко:

«Головне – те, що без згоди США Євросоюз не зможе радикально посилити санкції проти РФ (або партнерів РФ), хай як би цього не хотіли [президент Франції Емманюель] Макрон і [канцлер Німеччини Фрідріх] Мерц. Бо буде Угорщина, яка виступить проти – і все, одностайність зірвана. У світі є один інструмент, який може змусити Орбана поступитися і погодитися вивести тиск на Кремль на наступний етап. І цей інструмент має ім'я Трамп»

У те, що Трамп готовий посилити санкції не вірить викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, аналітик Валерій Пекар.

«Припинення вогню не буде. Зеленський приїде в Стамбул. Путін не приїде... Трамп скаже, що так не можна, і спитає риторично, чи хоче Владімір [Путін] миру. Лідери Європи хором скажуть, що не хоче, і закличуть Трампа до рішучих дій. Трамп скаже, що цю війну треба завершувати, і не зробить нічого», – йдеться у дописі Пекаря.

Президент України Володимир Зеленський і європейські лідери телефонують Трампу, щоб обговорити припинення вогню в Україні; 10 травня 2025 року фото: AP

Сам Трамп про готовність посилювати санкції щодо Росії через її небажання пристати на пропозицію про припинення вогню на 30 днів, починаючи із 12 травня, нічого поки не казав.

А от його спецпредставник з питань України Кіт Келлог заявив, що перемовинам у Туреччині має передувати припинення вогню.

«Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися! Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає», – написав Келлог у мережі Х, коментуючи допис прем’єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, який підтримав «справедливий та міцний мир в Україні, починаючи з повного та безумовного 30-денного припинення вогню» та пообіцяв продовжити підтримку України з боку своєї держави.

Втім, чи дослухається до свого спецпредставника Трамп, не відомо, оскільки і раніше заяви Келлога щодо України суперечили позиціям, які висловлював сам президент США.

Тим часом у ЄС заявили, що у Росії нібито є час до кінця дня 12 травня припинити вогонь, інакше Євросоюз розпочне підготовку нового пакета санкцій.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, якого цитує The Guardian.

За словами Корнеліуса, «час спливає», і в Росії залишається менше ніж 12 годин для ухвалення рішення. При цьому представник влади ФРН не уточнив, про які саме санкції йдеться. Раніше повідомлялося, що ЄС вже має проєкт 17-го пакета санкцій щодо Росії.

За даними кореспондента «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» Рікарда Юзвяка, представники ЄС можуть погодити його вже 14 травня.

Чи прилетить Путін?

І хоча українська влада продовжує вимагати припинити вогонь як передумови переговорів, зважаючи на коментарі Трампа, Україна може розпочати прямі переговори і під час ведення бойових дій. Питання – у форматі. І передовсім, у тому, чи поїде у Туреччину сам Путін, як це запропонував Зеленський.

«Зеленський публічно заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня. Питання у тому, приїде Путін чи ні? Ось в чому питання. Я думаю, що загалом Путін побоїться летіти. Він може послати когось на кшталт [Володимира] Мединського або когось подібного. Але тоді Зеленський матиме всі підстави сказати: «Повертайтеся, я готовий вести переговори з Путіним, але я не збираюся зустрічатися з людьми, статус яких незрозумілий»», – вважає незалежний військовий аналітик Юрій Федоров.

На думку експерта, зараз м’яч – на стороні РФ, тому що Зеленський не висловився достатньо чітко щодо умов таких переговорів. Отже, навіть за відсутності припинення вогню український президент може чекати на свого візаві у Туреччині.

«Якщо він (Путін – ред.) відмовляється, то вся відповідальність на ньому. Зеленський каже: «Ми готові», – так бачить ситуацію, в якій опинився президент РФ. Федоров.

Якщо ж Путін не прибуде до Туреччини у четвер, то прямі переговори між українською і російськими делегаціями все одно можуть відбутися, вважає політолог Володимир Фесенко.

У коментарі «Настоящему времени» він висловив сумнів, що сам Путін прибуде на переговори, однак висловив впевненість, що переговори відбуватимуться за принципом статусності:

«Тут має бути принцип статусності. Якщо з російського боку, наприклад, помічник Путіна Ушаков, з нашого боку явно буде на чолі делегації Єрмак, глава офісу президента України... Якщо буде [голова МЗС Росії Сергій] Лавров, що поки що, на мій погляд, теж малоймовірно, то з нашого боку міністр закордонних справ Сибіга тощо»

На переговори у Туреччині, якщо вони відбудуться, може завітати і сам Дональд Трамп. Про це він сказав 12 травня на заході в Білому домі.

«Я думаю, що ця зустріч може призвести до хороших результатів... Я думав про те, щоб перелетіти туди. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Є така ймовірність, я думаю, що щось може статися, але ми повинні це зробити», – цитує американського лідера агенція Reuters.

Зеленський уже привітав заяву президента США Дональда Трампа про його можливу участь у мирних переговорах у Стамбулі. Він назвав висловлювання Трампа «дуже важливими словами».

Але навіть якщо уявити, що після двостороннього формату у Стамбулі навесні 2022 року Україна і Росія відновлять прямі переговори, то чи означатиме це справжнє просування до припинення війни?

«Я не очікую від переговорів 15 березня жодного конкретного рішення. Або це все-таки початок складного і, можливо, тривалого переговорного процесу, десь нудного, а десь ось тактично загостреного, як зараз, або переговори перервуться, виникне знову нова пауза, і сторони будуть думати або про якийсь оптимальніший формат переговорів, або в переговорах виникне пауза і, на жаль, війна продовжиться», – каже Фесенко.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко вважає, що навмисні удари по цивільних об’єктах України, тероризування населення, є тактикою Росії для покращення своїх позицій на переговорах, а тому якщо такі консультації почнуться, це стане випробуванням як для дипломатів, так і для цивільних і військових українців.

«З цією підступною «дипломатією» ми мали справу десять років тому, з цією ж «дипломатією» ми маємо справу й зараз. Не дарма правитель Росії фактично відмовився від 30-денного перемир’я, запропонувавши натомість продовжити сумнозвісні «Стамбульські переговори». Тобто перемовний процес, за його базовим сценарієм, має йти паралельно з терором», – пише військовий.

Сашко Шевченко