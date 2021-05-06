«Челсі» перекусив «Реал» і став другим фіналістом Ліги чемпіонів

У Стамбулі 29 травня зустрінуться дві англійські команди

Слідом за «Манчестер Сіті», який 4 травня в блискучому стилі взяв гору над «Парі Сен-Жермен» (4:1 за сумою двох матчів), другим фіналістом став лондонський «Челсі». Після нічиєї в Мадриді (1:1), сині змогли переграти «королівський» клуб на своєму полі.

Грі передував неприємний інцидент. Вболівальники «Челсі» атакували автобус «Реала» перед початком матчу. Фанати зустріли його біля «Стемфорд Брідж» з фаєрами, після чого кинули в нього кілька димових шашок. Ніхто з гравців і тренерів іспанського клубу, на щастя, не постраждав.

«Челсі» повністю переграв «Реал» у другому матчі. За весь час гості створили лише один момент – Карім Бензема влучно пробив в кут, але голкіпер зумів відвести загрозу. Господарі ж, навпаки, в контратаках виглядали дуже потужно. І якщо в першому таймі вони реалізували одну з двох нагод – це Тімо Вернер головою добив м’яч, який відскочив від поперечини, то після перерви відсоток реалізації моментів склав не більше 20 відсотків. Але цього вистачило для перемоги Другий гол забив Маунт з передачі Пулішича – 2:0.

Ліга чемпіонів. 1/2 финалу

«Челсі» – «Реал» – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Вернер (28), Маунт (85).

Попередження: Жоржіньо (14), Крістенсен (39) – Рамос (37), Начо (62), Кроос (72), Вальверде (90).

«Челсі»: Менді, Аспілікуета (Джеймс,88) Рюдігер, Крістенсен, Тіагу Сілва, Чілуелл, Жоржіньо, Канте, Маунт (Зієш, 89) Вернер (Пулішіч, 67), Хаверц (Жиру, 93).

«Реал»: Куртуа, Мілітао, Начо, Рамос, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 75), Кроос, Модріч, Вінісіус (Асенсіо, 63), Азар (Діас, 89), Бензема.