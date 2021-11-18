Чемпіон України з хокею «Донбас» зазнає технічної поразки за виграний матч

В зустрічі з «Дніпром» взяли участь дискваліфіковані федерацією хокеїсти

Хокейний клуб «Донбас» отримає технічну поразку за матч з «Дніпром», який завершився перемогою чемпіонів України з рахунком 3:1. Про це повідомляється на сайті Української хокейної ліги.

«Причиною дискваліфікації стала участь у матчі захисників Філіпа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрійківа, нападаючих Микити Буценка, Олександра Пересунько, Іллі Коренчука та Віктора Захарова.

Ці хокеїсти «Донбасу» минулого тижня самовільно після дзвінка власника «Донбасу» Бориса Колеснікова залишили розташування збірної України за добу до того, як наша національна команда мала зіграти перший поєдинок на Меморіалі Тамаша Шаркозі проти італійців.

При встановленні повторних порушень регламентних документів змагань порушника буде знято з чемпіонату», – повідомила ФХУ.

Раніше «Донбас» пояснив свою позицію щодо відкликання хокеїстів з табору національної команди. В клубі вважають нелегітимним керівництво федерації хокею.

Зазначимо, що місця гравців «Донбасу» в збірній зайняли семеро хокеїстів з російськими паспортами.