  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футболіста московського «Спартака» звинуватили в замаху на вбивство

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Квінсі Промес, імовірно, завершить футбольну кар'єру за гратами - Футболіста московського «Спартака» звинуватили в замаху на вбивство
    Квінсі Промес, імовірно, завершить футбольну кар'єру за гратами
    фото з відкритих джерел

    Футболіст з Нідерландів Промес наніс кілька ножових поранень двоюрідному брату

    Гравець російського «Спартака» Квінсі Промес може надовго сісти за грати. Півзахисникові висунули звинувачення в замаху на вбивство та нанесенні ножових поранень. Про це повідомляє Telegraaf.

    За інформацією видання, відповідні звинувачення були пред'явлені якомусь 29-річному чоловікові, офіційно його ім'я не називається. Але ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Промеса.

    За інформацією голландських ЗМІ, в кінці липня минулого року під час сімейної вечірки у невеликому містечку Абкауді (Нідерланди) двоюрідного брата Промеса серйозно поранили ножем після сварки, внаслідок чого той зазнав травми коліна. Правоохоронні органи розпочали розслідування, яке призвело до арешту Промеса у грудні.

    Максимальне покарання, яке загрожує Промесу, – 4 роки ув'язнення.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Ігор Бєланов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футболіста московського «Спартака» звинуватили в замаху на вбивство