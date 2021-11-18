Футболіста московського «Спартака» звинуватили в замаху на вбивство

Футболіст з Нідерландів Промес наніс кілька ножових поранень двоюрідному брату

Гравець російського «Спартака» Квінсі Промес може надовго сісти за грати. Півзахисникові висунули звинувачення в замаху на вбивство та нанесенні ножових поранень. Про це повідомляє Telegraaf.

За інформацією видання, відповідні звинувачення були пред'явлені якомусь 29-річному чоловікові, офіційно його ім'я не називається. Але ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Промеса.

За інформацією голландських ЗМІ, в кінці липня минулого року під час сімейної вечірки у невеликому містечку Абкауді (Нідерланди) двоюрідного брата Промеса серйозно поранили ножем після сварки, внаслідок чого той зазнав травми коліна. Правоохоронні органи розпочали розслідування, яке призвело до арешту Промеса у грудні.

Максимальне покарання, яке загрожує Промесу, – 4 роки ув'язнення.