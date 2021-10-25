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    «Сокіл» посів друге місце в групі Континентального кубку та вилетів з турніру

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    &laquo;Сокіл&raquo; не зміг вийти до третього раунду Континентального кубку - «Сокіл» посів друге місце в групі Континентального кубку та вилетів з турніру

    «Сокіл» не зміг вийти до третього раунду Континентального кубку

    Фото: УХЛ

    Київський клуб розгромив «Тарту», але поступився «Олімпу» за додатковими показниками

    Поразка в першому матчі групового турніру другої кваліфікації Континентального кубку від «Олімпа» не дозволила «Соколу» вийти в наступне коло змагань. Згодом київський хокейний клуб переміг «Ферецварош» і розгромив естонський «Тарту» – 9:4, але цього вистачило лише для другого місця.

    Кияни закинули у ворота «Тарту» по чотири шайби в перших двох періодах і лише в заключній двадцятихвилинці зменшили оберти, обмежившись лише одним голом.

    Три команди, «Олімп», «Сокіл» та «Ференцварош», набрали по 6 очок, але закинуті шайби в грі з аутсайдером «Тарту» до уваги не бралися, а краща різниця голів виявилася у «Олімпа», який, хоч і поступився «Ференцварошу», проте залишився на першому місці.

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    Теги: хокей ХК Сокіл
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    «Сокіл» посів друге місце в групі Континентального кубку та вилетів з турніру