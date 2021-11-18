Секс-скандал у Китаї. Зірка тенісу вже не звинувачує чиновника в домаганнях

Пен Шуай вийшла на зв'язок, але її ніхто не бачив

Пен Шуай відправила електронний лист голові Жіночої тенісної асоціації

Переможниця двох турнірів «Великого шлема» в парному розряді китаянка Пен Шуай, яка звинуватила в сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі і не виходила після цього на зв'язок майже два тижні, відправила електронний лист голові WTA Стіву Саймону.

«Привіт, це Пен Шуай. Хочу висловитися щодо останніх новин, зокрема опублікованих на офіційному сайті WTA без моєї згоди. Новина про сексуальне насильство не відповідає дійсності. Я не зникла і не перебувала в небезпеці. Я просто відпочивала вдома, все гаразд. Ще раз дякую за турботу про мене.

Якщо WTA ще захоче опублікувати новини про мене, прошу спочатку узгодьте їх зі мною. Як професійна тенісистка я дякую вам за увагу і сподіваюся просувати китайський теніс у майбутньому, сподіваюся, він ставатиме краще і краще», – наводить слова Шуай державне агентство Китаю CGTN.

Глава WTA Стів Саймон, в свою чергу, відповів, що після оприлюднення листа від Шуай він ще більше занепокоївся.

«Заява Пен Шуай, опублікована сьогодні китайськими державними ЗМІ, лише викликає у мене побоювання з приводу її безпеки та місцезнаходження» – сказав Саймон.

Шуай зникла два тижні тому після того, як розповіла у китайській соцмережі Weibo про домагання колишнього віцепрем'єра країни Чжана Гаолі.