Чемпіонат Європи з шахів: Коробов нарешті «прокинувся», Ельянов далі «дрімає»



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Антон Коробов поступово підбирається до лідерів Шахова Україна

Загалом четвертий тур для українських шахістів склався не найкращим чином

У Скоп'є (Македонія) відбувся четвертий тур особистого чемпіонату Європи з шахів.

На жаль, із трьох українців, які йшли у групі лідерів, уникнути поразки зміг лише один - Олександр Моїсеєнко чорними зіграв внічию з турком Емре Джаном. Натомість Юрій Кузубов і Петро Голубка програли білорусам: Юрій білими - Олексію Александрову, Петро чорними - Владиславу Ковальову.

Тих самих три очка, що й Моїсеєнко, наразі має 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов, котрий у четвертому турі переміг білими чорногорця Драґішу Блаґоєвіча.

Лідирують, маючи по 3,5 пункти в активі, відразу 19 шахістів.

Відрадно, що в четвертому турі після трьох стартових нічиїх нарешті здобув свою першу перемогу найрейтинговіший з українців на цьому Євро Антон Коробов, який здолав чорними Фелікса Блоберґера з Австрії.

В Антона зараз 2,5 очка. Стільки ж - у Голубки, Кузубова, Сергія Павлова, Костянтина Борсука, Кирила Шевченка, Віталія Сивука і Володимира Онищука.

По два пункти мають українці Юрій Крикун, Валерій Невєров, Віктор Матвіїшен, Павло Ельянов і Юлія Осьмак. Юлія в четвертому турі здобула свою першу на турнірі перемогу, а Павло, який вважався одним із фаворитів змагань, знову зіграв внічию.

Найгірше з наших шахістів наразі виступають Еміль Мірзоєв і Андрій Волокітін. У них - по півтора очка.

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Партії п'ятого туру на чемпіонаті Європи в Скоп'є будуть зіграні сьогодні, 22 березня. Пономарьов зіграє чорними з вірменином Самвелом Тер-Сахакяном, Моїсеєнко білими - з чехом Збинеком Грачеком.