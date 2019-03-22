  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат Європи з шахів: Коробов нарешті «прокинувся», Ельянов далі «дрімає»

    • Розсилка
    Антон Коробов поступово підбирається до лідерів - Чемпіонат Європи з шахів: Коробов нарешті «прокинувся», Ельянов далі «дрімає»
    Антон Коробов поступово підбирається до лідерів
    Шахова Україна

    Загалом четвертий тур для українських шахістів склався не найкращим чином

    У Скоп'є (Македонія) відбувся четвертий тур особистого чемпіонату Європи з шахів.

    Читайте також

    На жаль, із трьох українців, які йшли у групі лідерів, уникнути поразки зміг лише один - Олександр Моїсеєнко чорними зіграв внічию з турком Емре Джаном. Натомість Юрій Кузубов і Петро Голубка програли білорусам: Юрій білими - Олексію Александрову, Петро чорними - Владиславу Ковальову.

    Тих самих три очка, що й Моїсеєнко, наразі має 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов, котрий у четвертому турі переміг білими чорногорця Драґішу Блаґоєвіча.

    Лідирують, маючи по 3,5 пункти в активі, відразу 19 шахістів.

    Відрадно, що в четвертому турі після трьох стартових нічиїх нарешті здобув свою першу перемогу найрейтинговіший з українців на цьому Євро Антон Коробов, який здолав чорними Фелікса Блоберґера з Австрії.

    В Антона зараз 2,5 очка. Стільки ж - у Голубки, Кузубова, Сергія Павлова, Костянтина Борсука, Кирила Шевченка, Віталія Сивука і Володимира Онищука.

    По два пункти мають українці Юрій Крикун, Валерій Невєров, Віктор Матвіїшен, Павло Ельянов і Юлія Осьмак. Юлія в четвертому турі здобула свою першу на турнірі перемогу, а Павло, який вважався одним із фаворитів змагань, знову зіграв внічию.

    Найгірше з наших шахістів наразі виступають Еміль Мірзоєв і Андрій Волокітін. У них - по півтора очка.

     Читайте також: Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита



    Партії п'ятого туру на чемпіонаті Європи в Скоп'є будуть зіграні сьогодні, 22 березня. Пономарьов зіграє чорними з вірменином Самвелом Тер-Сахакяном, Моїсеєнко білими - з чехом Збинеком Грачеком. 

    Читайте також
    шахи Руслан Пономарьов Емре Джан Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Олексій Александров Владислав Ковальов Драґіша Блаґоєвіч Фелікс Блоберґер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ