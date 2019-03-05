У Вінниці проведуть шаховий турнір. Призовий фонд вражає



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Призовий фонд турніру становить 100 тисяч гривень

З шостого по десяте березня у Вінниці проведуть перший чемпіонат України з шахів серед аматорів. В ньому візьмуть участь спортсмени, незалежно від віку і статі, які не мають звань майстра або гросмейстера. Гратимуть на базі спортшколи № 6 (вул. Театральна, 24). Урочисте відкриття в середу, шостого березня, о 18.00.

Організацією чемпіонату опікується Вінницька обласна шахова федерація, яку восени минулого року очолив один із найсильніших міжнародних гросмейстерів світу Аркадій Найдіч.

Нагадаємо, він народився у Латвії, є громадянином Німеччини, грає за національну збірну Азербайджану. Дружина пана Найдіча Юлія Швайгер – вінничанка, також гросмейстер. Тому він і вирішив підтримувати вінницькі шахи, аби вивести їх на якісно новий рівень. Першим масштабним заходом є саме аматорський чемпіонат України.

«Чемпіонат Німеччини серед аматорів - одне з найпопулярніших змагань. Він складається із багатьох етапів. У шахах не так багато професіоналів, а ось любителів гри - величезна кількість. І вони теж хочуть щось виграти! Тому чемпіонат України серед аматорів має бути в плані змагань. Я дуже здивувався, дізнавшись, що його раніше не існувало, – коментує Аркадій Найдіч.

Головна родзинка турніру – гарантований рекордний призовий фонд – 100 тисяч гривень. Переможець отримає 15 із них. Через це змагання зберуть близько двох сотень гравців із майже усіх регіонів. Поки що не заявилися лише представники Криму і Луганщини.

«На чемпіонат України ми гарантуємо призовий фонд на рівні 100 тисяч гривень. Якщо заявиться понад 200 спортсменів, він буде піднятий. У разі участі 250 гравців призовий фонд складе 150 тисяч. Для аматорського турніру – це великі гроші», – наголошує пан Найдіч.

Розклад турів

Урочисте відкриття і 1-й тур – 06.03.2019 о 18.00;

2-й тур – 07.03.2019 о 10.00;

3-й тур – 07.03.2019 о 15.00;

4-й тур – 08.03.2019 о 10.00;

5-й тур – 08.03.2019 о 15.00;

6-й тур – 09.03.2019 о 10.00;

7-й тур – 09.03.2019 о 15.00;

8-й тур – 10.03.2019 о 09.00;

9-й тур – 10.03.2019 о 14.00.

Після цього – урочисте закриття.

Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів. З обрахунком міжнародного рейтингу FIDE та українського національного рейтингу.

Запрошуються шахісти з шахової федерації України з рейтингами не вище 2100 FIDE, при національному українському рейтингу не вище 2300. Контроль рейтингу учасників відповідно до офіційних рейтинг-листів на момент 01.01.2019.

Призи за рейтинговими категоріями будуть видаватись на момент оновленого рейтингу 01.03.2019.

Контроль часу – 1 година 30 хвилин та 30 секунд додавання після зробленого ходу кожному учаснику на всю партію.

Джерело: news.vn.ua