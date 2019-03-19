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    Українець Петро Голубка вибився в лідери на старті чемпіонату Європи з шахів

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    Петро Голубка виграв обидві стартових партії - Українець Петро Голубка вибився в лідери на старті чемпіонату Європи з шахів
    Петро Голубка виграв обидві стартових партії
    Шахова Україна

    Антон Коробов не може виграти уже в двох турах поспіль

    На особистому чемпіонаті Європи з шахів у македонській стоці Скоп'є зіграні партії другого туру.

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    Із 365-ти учасників змагань стовідсотковий доробок мають 39 шахістів. Серед них - один українець. Мова про Петра Голубку, який переміг білими росіянина Андрєя Єсипенка.

    Інші представники нашої команди, які у першому турі перемагали, зараз зазнали очкових втрат. При цьому лише Еміль Мірзоєв і Сергій Павлов зіграли внічию, а Андрій Волокітін, Валерій Невєров і Віктор Матвіїшен програли.

    Почав виправляти своє становище після сенсаційної поразки в першому турі один із фаворитів, харків'янин Павло Ельянов. Сьогодні він переміг чорними македонця Деяна Дінєва. 

    Білими румуна Лучана-Йоана Філіпа переміг 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов.

    Також білими свою першу на турнірі перемогу над сербом Зораном Арсовічем одержав Олександр Моїсеєнко.

    Перемогами завершили партії другого туру Юрій Кузубов, Володимир Онищук, Кирило Шевченко і Віталій Сивук.

    Несподівано в другому турі поспіль грає внічию один із головних фаворитів турніру Антон Коробов. На цей раз українець не зумів переграти чорними голландця Макса Вармердама.

    Крім вище згадуваних Волокітіна, Невєрова і Матвіїшена, у другому турі з українців програли Юлія Осьмак і Костянтин Борсук, а Юрій Крикун зіграв чорними з чехом Іржі Шточеком внічию.

    Партії третього туру відбудуться завтра, 20 березня. Петро Голубка зіграє з росіянином Дмітрієм Гордієвським, котрий також стартував із двох перемог.

     Читайте також: Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита
    Читайте також
    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Андрєй Єсипенко Лучан-Йоан Філіп Деян Дінєв
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