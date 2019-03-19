Українець Петро Голубка вибився в лідери на старті чемпіонату Європи з шахів



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Петро Голубка виграв обидві стартових партії Шахова Україна

Антон Коробов не може виграти уже в двох турах поспіль

На особистому чемпіонаті Європи з шахів у македонській стоці Скоп'є зіграні партії другого туру.

Із 365-ти учасників змагань стовідсотковий доробок мають 39 шахістів. Серед них - один українець. Мова про Петра Голубку, який переміг білими росіянина Андрєя Єсипенка.

Інші представники нашої команди, які у першому турі перемагали, зараз зазнали очкових втрат. При цьому лише Еміль Мірзоєв і Сергій Павлов зіграли внічию, а Андрій Волокітін, Валерій Невєров і Віктор Матвіїшен програли.

Почав виправляти своє становище після сенсаційної поразки в першому турі один із фаворитів, харків'янин Павло Ельянов. Сьогодні він переміг чорними македонця Деяна Дінєва.

Білими румуна Лучана-Йоана Філіпа переміг 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов.

Також білими свою першу на турнірі перемогу над сербом Зораном Арсовічем одержав Олександр Моїсеєнко.

Перемогами завершили партії другого туру Юрій Кузубов, Володимир Онищук, Кирило Шевченко і Віталій Сивук.

Несподівано в другому турі поспіль грає внічию один із головних фаворитів турніру Антон Коробов. На цей раз українець не зумів переграти чорними голландця Макса Вармердама.

Крім вище згадуваних Волокітіна, Невєрова і Матвіїшена, у другому турі з українців програли Юлія Осьмак і Костянтин Борсук, а Юрій Крикун зіграв чорними з чехом Іржі Шточеком внічию.

Партії третього туру відбудуться завтра, 20 березня. Петро Голубка зіграє з росіянином Дмітрієм Гордієвським, котрий також стартував із двох перемог.

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