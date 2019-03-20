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    Чемпіонат Європи з шахів: у групі лідерів - троє українців

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    Олександр Моїсеєнко вибився до числа прихованих фаворитів - Чемпіонат Європи з шахів: у групі лідерів - троє українців
    Олександр Моїсеєнко вибився до числа прихованих фаворитів
    Шахова Україна

    Після трьох турів жоден з наших шахістів не має стовідсоткового доробку

    У македонському Скоп'є зіграні партії третього туру особистого чемпіонату Європи з шахів.

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    За його підсумками залишилося лише семеро шахістів, які мають максимальний доробок - Лукас ван Форейст (Нідерланди), Сергій Азаров (Білорусь), Іван Чепарінов (Грузія), Кіріл Алексеєнко, Максим Чиґаєв (бодва - РФ), Каспер Пйорун і Матеуш Бартель (обидва - Польща).

    Після двох турів єдиним з українців, хто виграв обидві партії, був Петро Голубка. Цього разу він зазнав перших втрат, розійшовшись білими миром із росіянином Дмітрієм Гордієвським.

    Також по 2,5 очка наразі мають ще двоє українців - Олександр Моїсеєнко і Юрій Кузубов. Олександр сьогодні переміг білими росіянина Сєрґєя Лобанова, а Юрій - чорними угорця Роберта Рука.

    По два очка з українців набрали Сергій Павлов, Руслан Пономарьов, Валерій Невєров, Віктор Матвіїшен, Кирило Шевченко, Віталій Сивук.

    А ось Антон Коробов, який має найвищий поміж 17-ти українських учасників чемпіонату рейтинг, грає внічию в третьому турі поспіль. Цього разу він не зумів обіграти білими швейцарця Ґабріеля Ґаевілера.

    Так само як Коробов, півтора очка набрали Павло Ельянов, Еміль Мірзоєв, Костянтин Борсук і Володимир Онищук.

    По одному пункту - у Юлії Осьмак, Юрія Крикуна і Андрія Волокітіна.

    Четвертий тур чемпіонату буде зіграний завтра, 21 березня. Моїсеєнко зіграє чорними з турком Емре Джаном, Кузубов - білими з білорусом Олексієм Александровим, Голубка - чорними -зі ще одним представником Білорусі Владиславом Ковальовим.

     Читайте також: Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита
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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Лукас ван Форейст Сергій Азаров Іван Чепарінов Кіріл Алексеєнко Максим Чиґаєв Каспер Пйорун Матеуш Бартель Роберт Рук
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