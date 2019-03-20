Чемпіонат Європи з шахів: у групі лідерів - троє українців



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Олександр Моїсеєнко вибився до числа прихованих фаворитів Шахова Україна

Після трьох турів жоден з наших шахістів не має стовідсоткового доробку

У македонському Скоп'є зіграні партії третього туру особистого чемпіонату Європи з шахів.

За його підсумками залишилося лише семеро шахістів, які мають максимальний доробок - Лукас ван Форейст (Нідерланди), Сергій Азаров (Білорусь), Іван Чепарінов (Грузія), Кіріл Алексеєнко, Максим Чиґаєв (бодва - РФ), Каспер Пйорун і Матеуш Бартель (обидва - Польща).

Після двох турів єдиним з українців, хто виграв обидві партії, був Петро Голубка. Цього разу він зазнав перших втрат, розійшовшись білими миром із росіянином Дмітрієм Гордієвським.

Також по 2,5 очка наразі мають ще двоє українців - Олександр Моїсеєнко і Юрій Кузубов. Олександр сьогодні переміг білими росіянина Сєрґєя Лобанова, а Юрій - чорними угорця Роберта Рука.

По два очка з українців набрали Сергій Павлов, Руслан Пономарьов, Валерій Невєров, Віктор Матвіїшен, Кирило Шевченко, Віталій Сивук.

А ось Антон Коробов, який має найвищий поміж 17-ти українських учасників чемпіонату рейтинг, грає внічию в третьому турі поспіль. Цього разу він не зумів обіграти білими швейцарця Ґабріеля Ґаевілера.

Так само як Коробов, півтора очка набрали Павло Ельянов, Еміль Мірзоєв, Костянтин Борсук і Володимир Онищук.

По одному пункту - у Юлії Осьмак, Юрія Крикуна і Андрія Волокітіна.

Четвертий тур чемпіонату буде зіграний завтра, 21 березня. Моїсеєнко зіграє чорними з турком Емре Джаном, Кузубов - білими з білорусом Олексієм Александровим, Голубка - чорними -зі ще одним представником Білорусі Владиславом Ковальовим.

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