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    Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита

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    Павло Ельянов неочікувано програв супернику з Сербії - Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита
    Павло Ельянов неочікувано програв супернику з Сербії
    Шахова Україна

    Головні сподівання нашої команди пов'язані з Коробовим, Ельяновим і Пономарьовим

    18 березня в македонському Скоп'є стартував особистий чемпіонат Європи-2019. Переможець визначиться за швейцарською системою, за підсумками 11-ти турів. У змаганнях беруть участь 365 учасників, 17 з них - українці.

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    У першому турі в пасиві наших земляків лише одна поразка. Але дуже прикра - білими сербу Ґоранові Тодоровічу програв один з фаворитів Павло Ельянов.

    Не зумів переграти білими словака Юрая Друшку й найвищий поміж наших участників за рейтингом Антон Коробов - нічия.

    Чорними з сербом Ніколою Радовановічем зіграв унічию 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов. Олександр Моїсеєнко теж чорними розійшовся миром з білорусом Михайлом Нікітенком.

    Перемогами Євро розпочали Андрій Волокітін, Петро Голубка і Сергій Павлов (вони перемогли чорними), а також Еміль Мірзоєв, Валерій Невєров і Віктор Матвіїшен (білими).

    Внічию окрім вище згадуваних турнір розпочали Юрій Кузубов, Юлія Осьмак, Костянтин Борсук, Кирило Шевченко і Віталій Сивук. Миром розійшлися двоє українців, які грали між собою - Юрій Крикун і Володимир Онищук.

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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Ґоран Тодоровіч Юрай Друшка Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко
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