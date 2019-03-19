Чемпіонат Європи з шахів українці розпочали з шести перемог і сенсаційної поразки фаворита



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Павло Ельянов неочікувано програв супернику з Сербії Шахова Україна

Головні сподівання нашої команди пов'язані з Коробовим, Ельяновим і Пономарьовим

18 березня в македонському Скоп'є стартував особистий чемпіонат Європи-2019. Переможець визначиться за швейцарською системою, за підсумками 11-ти турів. У змаганнях беруть участь 365 учасників, 17 з них - українці.

У першому турі в пасиві наших земляків лише одна поразка. Але дуже прикра - білими сербу Ґоранові Тодоровічу програв один з фаворитів Павло Ельянов.

Не зумів переграти білими словака Юрая Друшку й найвищий поміж наших участників за рейтингом Антон Коробов - нічия.

Чорними з сербом Ніколою Радовановічем зіграв унічию 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов. Олександр Моїсеєнко теж чорними розійшовся миром з білорусом Михайлом Нікітенком.

Перемогами Євро розпочали Андрій Волокітін, Петро Голубка і Сергій Павлов (вони перемогли чорними), а також Еміль Мірзоєв, Валерій Невєров і Віктор Матвіїшен (білими).

Внічию окрім вище згадуваних турнір розпочали Юрій Кузубов, Юлія Осьмак, Костянтин Борсук, Кирило Шевченко і Віталій Сивук. Миром розійшлися двоє українців, які грали між собою - Юрій Крикун і Володимир Онищук.