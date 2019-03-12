Марія Музичук врятувала Україну в матчі з Росією на чемпіонаті світу з шахів



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Після сьогоднішньої нічиєї українки суттєво погіршили шанси на медалі http://wteams.astana2019.fide.com

Наша команда відсунулася на четверте місце

В Астані (Казахстан) відбулися партії сьомого туру на командному чемпіонаті світу з шахів.

Збірна України не змогла переграти росіянок - нічия 2:2.

Ганна Ушеніна і Алєксандра Ґорячкіна та Інна Гапоненко проти Ольги Ґірі на третій і четвертій дошках зіграли внічию, а отже долю зустрічі вирішували лідери. Після поразки Анни Музичук на другій дошці від Алєксандри Костенюк нашу команду на першій дошці врятувала Марія Музичук, яка перемогла екс-львів'янку з російським паспортом Єкатєріну Лагно.

Таким чином, після семи турів зі стовідсотковим показником лідирує Китай - 14 очок. Росія з 11-ма пунктами іде другою. Україні нинішні очкові втрати коштували місця у трійці. Наша команда має по десять пунктів з грузинками, але поступається за додатковими показниками.

Завтра, 13 березня, українки зіграють з командою Індії, яка має вісім очок і йде п'ятою. Завершить чемпіонат наша збірна грою з китаянками.

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