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    Марія Музичук врятувала Україну в матчі з Росією на чемпіонаті світу з шахів

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    Після сьогоднішньої нічиєї українки суттєво погіршили шанси на медалі - Марія Музичук врятувала Україну в матчі з Росією на чемпіонаті світу з шахів
    Після сьогоднішньої нічиєї українки суттєво погіршили шанси на медалі
    http://wteams.astana2019.fide.com

    Наша команда відсунулася на четверте місце

    В Астані (Казахстан) відбулися партії сьомого туру на командному чемпіонаті світу з шахів.

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    Ганна Ушеніна і Алєксандра Ґорячкіна та Інна Гапоненко проти Ольги Ґірі на третій і четвертій дошках зіграли внічию, а отже долю зустрічі вирішували лідери. Після поразки Анни Музичук на другій дошці від Алєксандри Костенюк нашу команду на першій дошці врятувала Марія Музичук, яка перемогла екс-львів'янку з російським паспортом Єкатєріну Лагно.

    Таким чином, після семи турів зі стовідсотковим показником лідирує Китай - 14 очок. Росія з 11-ма пунктами іде другою. Україні нинішні очкові втрати коштували місця у трійці. Наша команда має по десять пунктів з грузинками, але поступається за додатковими показниками.

    Завтра, 13 березня, українки зіграють з командою Індії, яка має вісім очок і йде п'ятою. Завершить чемпіонат наша збірна грою з китаянками. 

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