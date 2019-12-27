Чемпіонат світу з хокею. США і Словаччина здобули складні перемоги



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Ніколас Робертсон сам переграти Тобіаса Анчічку не зумів, але партнерам допоміг IIHF

Фаворити довели перевагу лише в третіх періодах

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею в суботу, 27 грудня, було зіграно два матчі.

Свою першу перемогу після стартової невдачі в грі з канадцями здобули американці. «Зірково-смугасті» зламали опір німців, для яких то був перший поєдинок на турнірі, лише в третьому періоді. Ця перемога контрастує з недавнім розгромом 7:1, який збірна США вчинила Німеччині в товариському матчі напередодні чемпіонату.

Німеччина U20 – США U20 – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – Джон Петерка (Тім Штутцле, Домінік Бокк, - більш.), 02:32. 1:1 – Джордан Гарріс (Тревор Зеґрас, Артур Калієв), 07:04. 1:2 – Зак Джонс (Тревор Зеґрас, Шейн Пінто), 18:37. 2:2 – Джон Петерка (Морітц Зайдер, Домінік Бокк, - більш.), 22:53. 3:2 – Домінік Бокк (Джастін Шутц, Лукас Райхель), 28:36. 3:3 – Шейн Пінто (Тревор Зеґрас, К’Андре Міллер), 34:16. 3:4 – Кьортіс Галл (Тревор Зеґрас, Джейкоб Півонка), 38:31. 3:5 – Боббі Брінк (Ніколас Робертсон, Олівер Вальстрьом, - більш.), 47:18. 3:6 – Олівер Вальстрьом (Шейн Пінто), 50:51

Воротарі: Тобіас Анчічка – Дастін Вольф

Кидки: 20 (7 + 8 + 5) – 29 (6 + 13 + 10)

Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 12 (4 + 4 + 4)

27 грудня. Острава. Ostravar Arena. 5 013 глядачів

Другої поразки на турнірі зазнала збірна Казахстану. З одного боку, це прогнозовано. З іншого – що зі швейцарцями днем раніше, що зараз зі словаками, які цією зустріччю відкривали турнір, азійці виглядали достойно і пропускали вирішальні шайби на заключних хвилинах матчів.

Словаччина U20 – Казахстан U20 – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Олівер Окуляр (Кнажко, Максим Чайковіч, - більш.), 24:49. 1:1 – Максим Мусоров (Даніла Бутенко, - більш.), 29:43. 2:1 – Даніель Ткач (Міхал Мражик, Давід Мудрак), 57:04. 3:1 – Роберт Джуґан (Давід Мудрак, - п.в.), 59:53

Воротарі: Самуель Главай – Владислав Нурек

Кидки: 24 (9 + 6 + 9) – 23 (8 + 5 + 10)

Штраф: 24 (6 + 14 + 4) – 20 (6 + 14 + 0)

27 грудня. Тршинець. Werk Arena. 4 915 глядачів

Завтра, 28 грудня, на чемпіонаті світу буде зіграно чотири матчі. О 16:00 за київським часом зустрінуться Фінляндія – Словаччина та Чехія – Німеччина. О 20:00 на лід вийдуть Швейцарія – Швеція та РФ – Канада.

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