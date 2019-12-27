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    Чемпіонат світу з хокею. США і Словаччина здобули складні перемоги

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    Ніколас Робертсон сам переграти Тобіаса Анчічку не зумів, але партнерам допоміг - Чемпіонат світу з хокею. США і Словаччина здобули складні перемоги
    Ніколас Робертсон сам переграти Тобіаса Анчічку не зумів, але партнерам допоміг
    IIHF

    Фаворити довели перевагу лише в третіх періодах

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею в суботу, 27 грудня, було зіграно два матчі.

    Свою першу перемогу після стартової невдачі в грі з канадцями здобули американці. «Зірково-смугасті» зламали опір німців, для яких то був перший поєдинок на турнірі, лише в третьому періоді. Ця перемога контрастує з недавнім розгромом 7:1, який збірна США вчинила Німеччині в товариському матчі напередодні чемпіонату.

    Німеччина U20 – США U20 – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

    Шайби: 1:0 – Джон Петерка (Тім Штутцле, Домінік Бокк, - більш.), 02:32. 1:1 – Джордан Гарріс (Тревор Зеґрас, Артур Калієв), 07:04. 1:2 – Зак Джонс (Тревор Зеґрас, Шейн Пінто), 18:37. 2:2 – Джон Петерка (Морітц Зайдер, Домінік Бокк, - більш.), 22:53. 3:2 – Домінік Бокк (Джастін Шутц, Лукас Райхель), 28:36. 3:3 – Шейн Пінто (Тревор Зеґрас, К’Андре Міллер), 34:16. 3:4 – Кьортіс Галл (Тревор Зеґрас, Джейкоб Півонка), 38:31. 3:5 – Боббі Брінк (Ніколас Робертсон, Олівер Вальстрьом, - більш.), 47:18. 3:6 – Олівер Вальстрьом  (Шейн Пінто), 50:51

    Воротарі: Тобіас Анчічка – Дастін Вольф

    Кидки: 20 (7 + 8 + 5) – 29 (6 + 13 + 10)
    Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 12 (4 + 4 + 4)

    27 грудня. Острава. Ostravar Arena. 5 013 глядачів

    Другої поразки на турнірі зазнала збірна Казахстану. З одного боку, це прогнозовано. З іншого – що зі швейцарцями днем раніше, що зараз зі словаками, які цією зустріччю відкривали турнір, азійці виглядали достойно і пропускали вирішальні шайби на заключних хвилинах матчів.

    Словаччина U20 – Казахстан U20 – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

    Шайби: 1:0 – Олівер Окуляр (Кнажко, Максим Чайковіч, - більш.), 24:49. 1:1 – Максим Мусоров (Даніла Бутенко, - більш.), 29:43. 2:1 – Даніель Ткач (Міхал Мражик, Давід Мудрак), 57:04. 3:1 – Роберт Джуґан (Давід Мудрак, - п.в.), 59:53

    Воротарі: Самуель Главай – Владислав Нурек

    Кидки: 24 (9 + 6 + 9) – 23 (8 + 5 + 10)
    Штраф: 24 (6 + 14 + 4) – 20 (6 + 14 + 0)

    27 грудня. Тршинець. Werk Arena. 4 915 глядачів

    Завтра, 28 грудня, на чемпіонаті світу буде зіграно чотири матчі. О 16:00 за київським часом зустрінуться Фінляндія – Словаччина та Чехія – Німеччина. О 20:00 на лід вийдуть Швейцарія – Швеція та РФ – Канада.

     Читайте також: Чехія обіграла вельми брудну Росію на старті чемпіонату світу з хокею
    чемпіонат світу хокей Максим Мусоров Владислав Нурек Шейн Пінто Зак Джонс Ніколас Робертсон Боббі Брінк Олівер Вальстрьом Артур Калієв Тревор Зеґрас Олівер Окуляр Самуель Главай Максим Чайковіч Даніла Бутенко Даніель Ткач Міхал Мражик Давід Мудрак Роберт Джуґан Джон Петерка Дастін Вольф Тім Штутцле Тобіас Анчічка Домінік Бокк Джордан Гарріс Джейкоб Півонка Морітц Зайдер Джастін Шутц Кьортіс Галл Лукас Райхель
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