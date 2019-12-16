Юна французька зірка позбавила Україну шансів на перемогу в домашньому чемпіонаті світу з хокею



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Молодіжна збірна України з хокею втратила шанси на чемпіонство в домашній світовій першості в дивізіоні 1В.

У поєдинку третього туру підопічні Олега Ігнатьєва поступилися 1:3 команді Франції. Героєм зустрічі став П’єррік Дюбе, 18-річний форвард клубу «Ремпакт де Квебек», яка виступає в головній юніорській лізі Квебеку. Там, до речі, за «Вікторіявілль Тайґерс» грає й лідер української збірної Олександр Пересунько.

Дюбе, якого ще до старту змагань називали головною зіркою київського чемпіонату світу, відзначився у воротах Артура Оґанджаняна дублем.

Франція U20 – Україна U20 – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Самуель Руссо (Шарль Шмітт, Кентен Томасіно), 04:21. 2:0 – П’єррік Дюбе (Ділан Фабре), 05:25. 2:1 – Денис Архипенко (Фелікс Морозов, Дмитро Даниленко), 19:00. 3:1 – П’єррік Дюбе (Ділан Фабре, Планья), 53:19

Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Кривошапкін – Пересунько; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Абаджян – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Середницький, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

Кидки: 43 (17 + 9 + 17) – 19 (2 + 10 + 7)

Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 0 (0 + 0 + 0)

15 грудня. Київ. Палац спорту. 4 098 глядачів

Франція виграла усі три матчі і боротиметься за чемпіонство в дивізіоні та підвищення у класі з угорцями. Мадяри свою третю перемогу здобули, перегравши з неймовірним рахунком 10:7 поляків.

Угорці зустрічітимуться з французами завтра, 17 грудня, о 13:00. Пізніше, о 20:00 збірна України проведе матч проти команди Італії, яка усі три стартових поєдинки програла.