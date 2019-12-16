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    Юна французька зірка позбавила Україну шансів на перемогу в домашньому чемпіонаті світу з хокею

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    <p>Французи зупинили Артема Целогородцева з партнерами</p> - Юна французька зірка позбавила Україну шансів на перемогу в домашньому чемпіонаті світу з хокею

    Французи зупинили Артема Целогородцева з партнерами

    Павло Кубанов, ФХУ

    Друга поразка перетворює для господарів два заключних матчі на турнірі в формальність

    Молодіжна збірна України з хокею втратила шанси на чемпіонство в домашній світовій першості в дивізіоні 1В.

    У поєдинку третього туру підопічні Олега Ігнатьєва поступилися 1:3 команді Франції. Героєм зустрічі став П’єррік Дюбе, 18-річний форвард клубу «Ремпакт де Квебек», яка виступає в головній юніорській лізі Квебеку. Там, до речі, за «Вікторіявілль Тайґерс» грає й лідер української збірної Олександр Пересунько.

    Дюбе, якого ще до старту змагань називали головною зіркою київського чемпіонату світу, відзначився у воротах Артура Оґанджаняна дублем.  

    Франція U20 – Україна U20 – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Самуель Руссо (Шарль Шмітт, Кентен Томасіно), 04:21. 2:0 – П’єррік Дюбе (Ділан Фабре), 05:25. 2:1 – Денис Архипенко (Фелікс Морозов, Дмитро Даниленко), 19:00. 3:1 – П’єррік Дюбе (Ділан Фабре, Планья), 53:19

    Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Кривошапкін – Пересунько; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Абаджян – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Середницький, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

    Кидки: 43 (17 + 9 + 17) – 19 (2 + 10 + 7)

    Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 0 (0 + 0 + 0)

    15 грудня. Київ. Палац спорту. 4 098 глядачів

    Франція виграла усі три матчі і боротиметься за чемпіонство в дивізіоні та підвищення у класі з угорцями. Мадяри свою третю перемогу здобули, перегравши з неймовірним рахунком 10:7 поляків.

    Угорці зустрічітимуться з французами завтра, 17 грудня, о 13:00. Пізніше, о 20:00 збірна України проведе матч проти команди Італії, яка усі три стартових поєдинки програла.

     Читайте також: Україна не вмерла, Polska zginęła. Фоторепортаж із найяскравішого хокейного матчу в Києві за останнє десятиріччя
    чемпіонат світу Збірна України хокей Богдан Середницький Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Владислав Брага Ярослав Панченко Євген Ратушний Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Артем Матейченко Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв Денис Архипенко Олексій Сиротенко Артур Чолач Самуель Руссо Шарль Шмітт Кентен Томасіно П’єррік Дюбе Ділан Фабре Антонен Планья
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