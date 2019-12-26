Чехія обіграла вельми брудну Росію на старті чемпіонату світу з хокею



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Не дивлячись на три пропущених шайби, воротар чехів Лукас Достал видав прекрасний матч Foto: Aleš Krecl, Český hokej

Першість світу серед 20-річних стартувала надзвичайно гарячим поєдинком

У Чехії стартував чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні серед команд, не старших 20-ти років. Матч-відкриття видався дуже яскравим. У ньому господарі турніру чехи перемогли одного із прописних фаворитів турніру росіян.

Чехія – РФ – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Петр Чайка (Ян Єнік, Міхал Тепли, - більш.), 02:46. 2:0 – Ян Мисак (Міхал Тепли), 07:41. 2:1 – Єґор Замула (Алєксандр Хованов, Григоій Денисенко), 10:19. 2:2 – Васілій Подкользін (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов), 14:32. 3:2 – Матей Блумель, 25:31. 3:3 – Єґор Замула (Дмітрій Воронков, Нікіта Александров), 26:16. 4:3 – Ян Єнік (Міхал Тепли, Ян Сіж, - більш. 5х3), 37:25

Воротарі: Лукас Достал – Ярослав Аскаров (Амір Міфтахов, 40:00)

Кидки: (5 + 12) – (18 + 8)

Штраф: (8 + 2) – (6 + 6)

26 грудня. Острава. Ostravar Arena. 8 693 глядачі

Росія провела цей матч надзвичайно агресивно, іноді переходячи у своїй агресії межі. Заспів на самому початку поєдинку зробив Дмітрій Воронков, який у центрі майданчика в’їхав на швидкості у коліно одному з лідерів суперників, форвардові суперників Якубові Лауко. Чех продовжити гри не зміг, а поки він покидав лід, камера вихопила мить, як тренер російської команди Валерій Брагін підбадьорливо хлопає Воронкова по плечу.

Власне, так росіяни весь матч і провели. За грубість чехи карали суперників двічі, причому в другому випадку команда з двоголовою куркою на ігровому светрі грала у подвійній меншості, а невдовзі після того, як один гравець на майданчик вийшов, поновив чисельну кількість «п’ять на три» Антон Малишев. Правда, скористатися другою нагодою поспіль чехи не змогли.

Загалом очолювана Вацлавом Варадою чеська команда грала на контратаках і свою другу і третю шайби саме після контрвипадів і провела.

Остаточно ж Росія поховала себе за три з половиною хвилини до завершення основного часу. Тоді команда Брагіна беж була в меншості (5х4), але Данііл Галенюк з якогось дива штовхнув у спину головою до борту Петра Чайку і отримав матч-штраф. І хоч чехи переваги не реалізували, Росія самотужки вкрала в себе понад дві хвилини часу.

Зазначимо, що уродженець України Іван Литвинов, який увійшов до заявки чеської збірної, участі в цьому матчі не брав. Зауважимо, що крім Чехії та РФ у групі А чемпіонату світу грають Німеччина, Канада і США. Північноамериканські збірні сьогодні о 20:00 зустрічаються між собою.