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Чемпіонат світу з хокею. Тренер збірної Румунії прокоментував майбутню гру з Україною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з хокею. Тренер збірної Румунії прокоментував майбутню гру з Україною
Румунія вперше є господаркою чемпіонату світу в дивізіоні IA

Матч між Україною та Румунією відбудеться в середу, 30 квітня, о 19:30

Головний тренер збірної Румунії з хокею Дейв Макквін дав коментар для «Суспільне Спорт» перед матчем третього туру чемпіонату світу з хокею дивізіону IA проти збірної України. Про це повідомляє «Главком».

Україна після двох турів має у своєму активі три очки: двічі для «синьо-жовтих» матч завершувався в серії булітів. В першому турі Україна поступилася збірній Великої Британії, а в другому турі здобули свою першу перемогу, обігравши Італію.

Після двох турів команда Дмитра Христича посідає четверту сходинку в турнірній таблиці. Тоді як наступний суперник «синьо-жвтих» Румунія після двох поразок в стартових турах йде п'ятою, маючи у своєму активі одне очко.

Головний тренер збірної Румунії з хокею Дейв Макквін прокоментував майбутню зустріч зі збірною України. Зокрема тренер відзначив майстерність українських хокеїстів, яку вони продемонстрували в очних товариських іграх, які команда провела в лютому 2025 року.

«Україна? Я не вважаю її найслабшою командою [дивізіону]. Мені подобається, як вони грають, як вони грали проти нас [у лютому під час товариських матчів], це були конкурентні, «близькі» матчі. На мою думку, вони добре рухаються по льоду, мають майстерних хокеїстів. У них є все для того, щоб досягти успіху на цьому рівні», – заявив Макквін.

Румунія жодного разу не виходила до елітного дивізіону чемпіонату світу. До 2019 року виступали в дивізіонах B та C. А на попередній світовій першості в 2024 році румуни посіли четверте місце.

«Чи мета виходу в еліту – головне завдання цього чемпіонату світу? Думаю, що так далеко забігати не варто. Очевидно, є ще п'ять команд, які цього хочуть. Знаю, що це кліше, що нам потрібно рухатися від матчу до матчу. Ми збираємося виходити на кожен поєдинок, прагнучи перемоги і очікуючи на неї. І чим більше ми гратимемо та використовуватимемо цю атмосферу [домашніх трибун], то більша ймовірність, що результат прийде», – сказав Макквін.

Румунія вперше є господаркою чемпіонату світу в дивізіоні IA. Перед цим, у 2017 році, країна приймала чемпіонат світу в II дивізіоні групи A.

«Люди постійно ставлять це питання, чи на нас більше тиску [від того, що чемпіонат світу для нас домашній]. Кажу, що ні: тиск – це можливість. Ми щасливі грати, маючи поруч наших фанів, вони демонструють серйозну підтримку. З нетерпінням очікуємо на цю можливість, збираємося вийти та зіграти настільки сильно, наскільки у нас це вийде, і очікуємо на результат», – заявив Макквін.

Матч між Україною та Румунією відбудеться в середу, 30 квітня, о 19:30.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA, здолавши Італію у серії булітів

Теги: хокей чемпіонат світу

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