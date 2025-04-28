Чемпіонат світу з хокею: Україна здобула першу перемогу

«Синьо-жовті» повернулися до дивізіону IA вперше з 2017 року після тріумфу у групі IB торік

Доля матчу вирішувалася у серію булітів, які краще виконали українці

Збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA, здолавши Італію у серії булітів.

У своєму першому за вісім років сезону у дивізіоні IA Україна стартувала з поразки у овертаймі Великій Британії (3:4) й за підсумками туру посідала четверте місце.

У другому турі збірна України зустрічалася з командою, яка у першому матчі здобула перемогу – Італією. Востаннє збірні зустрічалися між собою у офіційному поєдинку у 2015 році: італійці здобули перемогу у овертаймі на Чемпіонаті світу

Як пройшов матч Україна – Італія

Рахунок у матчі відкрила збірна України: на 15-й хвилині першого періоду Андрій Денискін забив шайбу з передачі Євгена Фадєєва.

У середині другої 20-хвилинки Грегорі Ді Томазо зрівняв рахунок після пасу Дастіна Гезлі. Попри це, Україна ще до кінця періоду знову вийшла вперед: Віктор Захаров відзначився з пасу Денискіна.

На старті третього періоду Лука Занатта вдруге відновив паритет для Італії й перевів гру у овертайм – 2:2. У ньому, Мікель Фриклунд потрапив у стійку воріт України.

У підсумку, команди шайбами не відзначилися й матч перейшов у серію булітів, які краще виконали українці.

Чемпіонат світу. Дивізіон IA. Другий тур

Італія – Україна 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 OT, 0:1 Б)

Нагадаємо, pбірна України з хокею розпочала виступи у дивізіоні IA чемпіонату світу-2025 з поразки у серії булітів проти Великої Британії. «Синьо-жовті» повернулися до дивізіону IA вперше з 2017 року після тріумфу у групі IB торік.