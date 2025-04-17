Тренер жіночої збірної України з хокею прокоментував поразку у грі з Австралією

Євген Аліпов: У суперниць більше досвіду

На жіночому чемпіонаті світу з хокею завершився третій тур в групі B дивізіону II. За підсумками матчів туру відбулися Україна опинилася на третьому місці через поразку лідеркам групи – збірній Австралії. Про гру розповів головний тренер жіночої збірної України Євген Аліпов у коментарі «Суспільному», повідомляє «Главком».

«Налаштовували дівчат на те, що ця команда – одна з найкращих у цьому дивізіоні і з ними буде важко грати. Пропустили перший гол – нічого такого не було: шайба лежала, кинули – влучили в нашу гравчиню, а вона не бачила, куди вона відлетіла. І вже з-під гравчинь закинули шайбу. Якби не закинули – рахунок 0:0 [лишився б], налаштовували б дівчат на це, а там вже моменти попереду будуть, і ми щось використаємо», – говорить тренер.

Він відзначив, що вилучення, які отримала Україна протягом другого періоду, мали великий вплив на гру. Тому що Україна пропустила шайбу, коли фактично знаходилася в меншості, оскільки в момент забитого голу австралійками хокеїстка збірної України тільки повернулася на лід.

«У другому періоді пішли вилучення. У нас вийшла п'ята гравчиня, але вони якийсь кросовий кидок низом виконали, і ця шайба залетіла у ворота. А у нас був момент у другому періоді, коли Валерія Манчак-Дженсен вийшла, обіграла по центру, і там вже порожній кут був, якби влучила – був би гол», – розповідає Аліпов.

Збірна України вперше за п’ять років повернулася до другого дивізіону групи B на чемпіонаті світу з хокею. Натомість австралійські опонентки у цьому дивізіоні грають вже п’ять років поспіль після вибування з групи A.

«Грали, намагалися ні в чому не поступатися, всі дівчата молодці. У третьому періоді закинули шайбу, але було видно, що важко з цими австралійками грати. У них більше досвіду, ми подивилися – всі як гренадерки стоять. Вони в цій лізі п'ять років грають, можливо навіть і разом. Але навіть програючи 1:3, мали шанси, але їх не використали», – відзначає тренер.

Він додає, що п’ятірка українок у той момент тиснула на опоненток, але не пощастило. Після четвертого голу стало зрозуміло, що синьо-жовтим буде дуже важко зрівняти рахунок: «Але ще коли рахунок був 1:3, то ми вірили, треба було забити ще один гол, а потім, можливо, випустили б шосту [польову] і закинули третю шайбу».

В матчі четвертого туру збірна України зустрінеться зі збірною Бельгії, в яких однакова кількість очок. Перемога в цьому матчі дозволить Україні закріпитися в топ-3 групи.

ЧС-2025 група B. Дивізіон II: всі результати другого туру

Бельгія – Туреччина 3:4 (ОТ)

Австралія – Україна 4:1

Гонконг – Нова Зеландія 2:4

Турнірна таблиця

Австралія – 9 очок (3 матчі), 14:1 (різниця шайб) Нова Зеландія – 8 очок (3), 11:6 Бельгія – 4 очки (3), 10:9 Україна – 4 очки (3), 9:9 Туреччина – 2 очки (3), 5:10 Гонконг – 0 очок (3), 4:18

Нагадаємо, у другому турі Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу.