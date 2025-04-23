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Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу
Мирон набрав 9,5 очка з 11-ти можливих і на 1,5 очка випередив найближчих переслідувачів

Мирон Нетребка з Дніпра став чемпіоном світу з бліцу у віковій категорії до 8 років

Юні українські шахісти успішно виступили на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

За нагороди особистого чемпіонату світу серед юнаків та дівчат (рапід та бліц) на грецькому Родосі змагалися 845 учасників з 48 країн. Чотири з них представляли Україну і здобули золото та срібло.

Мирон Нетребка з Дніпра став чемпіоном світу з бліцу у віковій категорії до 8 років. Юний маестро набрав 9,5 очка з 11-ти можливих і на 1,5 очка випередив найближчих переслідувачів.

Дар'я Кравчук з Бучі виборола срібну медаль чемпіонату світу з рапіду у віковій категорії до 10 років. Вона набрала 9 очок з 11-ти можливих та одноосібно посіла 2 місце серед 29-ти учасниць.

Як повідомлялося, 13 медалей здобула збірна України зі спортивної акробатики на чемпіонаті Європи у Люксембурзі.

Переможцями та призерами Чемпіонату Європи стали:

Багатоборство, дорослі:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)
  • «Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
  • «Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач (жіноча група)

Багатоборство, юніори:

  • «Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)

Балансова вправа, дорослі:

  • «Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
  • «Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш (чоловіча група)
  • «Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук (жіноча пара)

Балансова вправа, юніори:

  • «Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)

Динамічна вправа, дорослі:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)

Динамічна вправа, юніори:

  • «Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)
Теги: чемпіонат світу діти шахи

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