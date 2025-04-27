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Чемпіонату світу з хокею: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонату світу з хокею: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Україна зіграє з Великою Британією, Польщею, Італією, Румунією та Японією
фото: FHU

Чемпіонат світу з хокею триватиме з 27 квітня до 3 травня в Румунії

Чемпіонат світу-2025 з хокею – головний старт року за участі збірних. Як повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт», цьогоріч світова першість для України відбудеться у вищому дивізіоні ІА – завдяки перемозі у лізі ІВ у 2024 році.

Чемпіонат світу з хокею триватиме з 27 квітня до 3 травня в Румунії. Усього за цей період у дивізіоні ІА буде зіграно 15 матчів.

Прямі трансляції усіх матчів чемпіонату світу з хокею можна буде переглянути на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт».

У боротьбі за право змагатися у головному дивізіоні чемпіонату світу з хокею Україна зіграє з Великою Британією, Польщею, Італією, Румунією та Японією. Дві найкращі команди групи підвищаться у класі, а останнє місце повернеться до третього за силою дивізіону. 

З двома з цих команд, Польщею та Японією, українська команда дуже добре знайома, бо зустрічалася з ними раніше не один раз. Саме японцям наші хокеїсти поступалися останні чотири рази (у 2018-му, 2019-му, 2022-му, 2023-му роках). 

Матчі між українцями та японцями були доволі конкурентними, тому Україна здатна здолати своїх основних опонентів.

Чемпіонат світу-2025 з хокею: розклад матчів

Календар чемпіонату світу-2025 з хокею налічує 15 матчів, які відбудуться в п'ять ігрових днів (з перервами 29 квітня та 2 травня). 

Неділя, 27 квітня

12:30. Японія – Італія
16:00. Україна – Велика Британія
19:30. Румунія – Польща

Понеділок, 28 квітня

12:30. Італія – Україна
16:00. Польща – Японія
19:30. Велика Британія – Румунія

Середа, 30 квітня

12:30. Велика Британія – Японія
16:00. Польща – Італія
19:30. Україна – Румунія

Четвер, 1 травня

12:30. Італія – Велика Британія
16:00. Польща – Україна
19:30. Румунія – Японія

Субота, 3 травня

12:30. Японія – Україна
16:00. Італія – Румунія
19:30. Велика Британія – Польща

Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею посіла третє місце у своєму дивізіоні.

Теги: хокей чемпіонат світу

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