Чемпіонату світу з хокею: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України
Чемпіонат світу з хокею триватиме з 27 квітня до 3 травня в Румунії
Чемпіонат світу-2025 з хокею – головний старт року за участі збірних. Як повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт», цьогоріч світова першість для України відбудеться у вищому дивізіоні ІА – завдяки перемозі у лізі ІВ у 2024 році.
Чемпіонат світу з хокею триватиме з 27 квітня до 3 травня в Румунії. Усього за цей період у дивізіоні ІА буде зіграно 15 матчів.
Прямі трансляції усіх матчів чемпіонату світу з хокею можна буде переглянути на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт».
У боротьбі за право змагатися у головному дивізіоні чемпіонату світу з хокею Україна зіграє з Великою Британією, Польщею, Італією, Румунією та Японією. Дві найкращі команди групи підвищаться у класі, а останнє місце повернеться до третього за силою дивізіону.
З двома з цих команд, Польщею та Японією, українська команда дуже добре знайома, бо зустрічалася з ними раніше не один раз. Саме японцям наші хокеїсти поступалися останні чотири рази (у 2018-му, 2019-му, 2022-му, 2023-му роках).
Матчі між українцями та японцями були доволі конкурентними, тому Україна здатна здолати своїх основних опонентів.
Чемпіонат світу-2025 з хокею: розклад матчів
Календар чемпіонату світу-2025 з хокею налічує 15 матчів, які відбудуться в п'ять ігрових днів (з перервами 29 квітня та 2 травня).
Неділя, 27 квітня
12:30. Японія – Італія
16:00. Україна – Велика Британія
19:30. Румунія – Польща
Понеділок, 28 квітня
12:30. Італія – Україна
16:00. Польща – Японія
19:30. Велика Британія – Румунія
Середа, 30 квітня
12:30. Велика Британія – Японія
16:00. Польща – Італія
19:30. Україна – Румунія
Четвер, 1 травня
12:30. Італія – Велика Британія
16:00. Польща – Україна
19:30. Румунія – Японія
Субота, 3 травня
12:30. Японія – Україна
16:00. Італія – Румунія
19:30. Велика Британія – Польща
Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею посіла третє місце у своєму дивізіоні.
Коментарі — 0