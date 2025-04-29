Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу зі снукеру
Поєдинки 1/4 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 29 квітня
На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».
Боротьбу за трофей продовжують головні фаворити змагань – англійці Джадд Трамп та Ронні О'Салліван. Саме Трамп, на думку букмекерів, є головним претендентом на перемогу у турнірі.
Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/8 фіналу
- Лей Пейфань – Чжао Сіньтун 10:13
- Кріс Вейкелін – Марк Аллен 13:6
- Ронні О’Салліван – Пан Цзюньсюй 13:4
- Сі Цзяхуей – Бен Вулластон 13:10
- Джон Гіггінс – Сяо Годун 13:12
- Хосейн Вафаей – Марк Вільямс 10:13
- Лука Бресель – Дін Цзюньхуей 13:4
- Шон Мерфі – Джадд Трамп 10:13
Поєдинки 1/4 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 29 квітня.
1/4 фіналу чемпіонату світу зі снукеру
- Чжао Сіньтун – Кріс Вейкелін
- Ронні О’Салліван – Сі Цзяхуей
- Джон Гіггінс – Марк Вільямс
- Лука Бресель – Джадд Трамп
Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.
49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру.
О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.
У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.
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