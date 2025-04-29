Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу зі снукеру

Саме Трамп, на думку букмекерів, є головним претендентом на перемогу у турнірі

Поєдинки 1/4 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 29 квітня

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Боротьбу за трофей продовжують головні фаворити змагань – англійці Джадд Трамп та Ронні О'Салліван. Саме Трамп, на думку букмекерів, є головним претендентом на перемогу у турнірі.

Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/8 фіналу

Лей Пейфань – Чжао Сіньтун 10:13

Кріс Вейкелін – Марк Аллен 13:6

Ронні О’Салліван – Пан Цзюньсюй 13:4

Сі Цзяхуей – Бен Вулластон 13:10

Джон Гіггінс – Сяо Годун 13:12

Хосейн Вафаей – Марк Вільямс 10:13

Лука Бресель – Дін Цзюньхуей 13:4

Шон Мерфі – Джадд Трамп 10:13

Поєдинки 1/4 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 29 квітня.

1/4 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

Чжао Сіньтун – Кріс Вейкелін

Ронні О’Салліван – Сі Цзяхуей

Джон Гіггінс – Марк Вільямс

Лука Бресель – Джадд Трамп

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру.

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.