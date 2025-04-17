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Вашингтон оголосив День Овечкіна – хокеїста, який відкрито підтримує Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вашингтон оголосив День Овечкіна – хокеїста, який відкрито підтримує Путіна
Овечкін відкрито підтримує Путіна
фото з відкритих джерел

Овечкіна з новим рекордом привітав президент США Дональд Трамп

США проголосили 11 квітня Днем Олександра Овечкіна у Вашингтоні. Як відомо, російський хокеїст відкрито підтримує дії російського диктатора Володимира Путіна, передає «Главком».

Відповідне рішення ухвалила мер міста Мюріел Боузер на честь того, що російський хокеїст, капітан клубу NHL «Вашингтон Кепіталз», побив рекорд Вейна Ґрецкі, ставши найкращим бомбардиром в історії ліги з 895 шайбами. ​

Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.

Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення, посилаючись на безпеку своєї родини в Росії.

Також відомо, що Овечкіна з новим рекордом привітав президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна. 

Увага хокейних прихильників зі всього світу була прикута до зустрічі НХЛ між «Вашингтоном» і «Чикаго». Форвард «столичних» Олександр Овечкін був на відстані хет-трику до нового рекорду результативності «всіх часів і народів».

«Сподіваюсь, йому (Овечкіну – «Главком») ноги відірве і в нього нічого не вийде. Або він отримає травму. Я все прекрасно розумію, що це спорт і спортивне досягнення, класно-круто. Але ця людина, на мою думку, не заслуговує на захоплення публіки.».

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Теги: Вашингтон хокей Алєксандр Овечкін свято

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