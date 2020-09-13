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    Чемпіонка US Open заявила, що матч з українкою став для неї найбільшим уроком

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    Костюк відбиває м'яч - Чемпіонка US Open заявила, що матч з українкою став для неї найбільшим уроком
    Костюк відбиває м'яч
    Світлина - champion.com.ua

    Осака пригадала гру з Мартою Костюк на US Open

    Японська тенісистка Наомі Осака поділилася думками після перемоги у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    Гра з Костюк стала для Осаки найбільшим уроком з якого вона має зробити висновки.

    «Думаю тільки над тим, як поліпшити свої навички. Скажімо так, мені є чому повчитися у кожної невдачі. Якщо чесно, то я і робила протягом усіх цих матчів на US Open. Думаю, більше за інших мене навчила гра проти Марти (Костюк – ред.) відчуваю, що вела себе жахливо. З того моменту я намагалася бути більш позитивною і думаю, що це дуже добре спрацювало», - зізналася Осака.

    В 1/16 фіналу Костюк вдалося виграти один сет у протистоянні із Осакою.

    Відзначимо, що Осака на цьогорічному US Open крім Костюк програвала по одному сету також Місакі Дої, Дженніфер Бреді та Вікторії Азаренко.

    Нагадаємо: У фіналі турніру в Нью-Йорку дев'ята ракетка світу в трьох сетах обіграла білоруську Вікторію Азаренко і стала дворазовою переможницею US Open.

    Джерело: usopen

    США Місакі Дої US Open
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