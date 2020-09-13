Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open



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Осака із трофеєм US Open Twitter US Open

Осака стала дворазовою чемпіонкою US Open

Японська тенісистка Наомі Осака вдруге в кар'єрі виграла Відкритий чемпіонат США (US Open).

У фінальному протистоянні спортсменка в трьох партіях обіграла білоруску Вікторію Азаренко - 1:6, 6:3, 6:3.

Поєдинок тривав годину та 53 хвилини за які переможниця здійснила шість подач навиліт та відіграла п’ять із 12 брейк-пойнтів. В активі білоруски три ейси при двох подвійних помилках.

Для Осаки це друга перемога на US Open і третя на турнірах Grand Slam в одиночному розряді (в 2019 році вона виграла Australian Open). Також 22-річна японка стала лише п'ятою тенісисткою, яка виграла свої перші три фінали на Grand Slam. Азаренко двічі перемагала на турнірах Великого шолома - в 2012 і 2013 роках дівчина ставала переможницею Australian Open.

Примітно, що на шляху до перемоги Осака в 1/16 фіналу завдала поразки киянці Марті Костюк.

Зауважимо, що у 2019 році переможницею стала канадка Бьянка Андрееску, яка в цьому році відмовилася від участі через епідеміологічну ситуацію.

Також додамо, в фіналі чоловічого одиночного турніру US Open зіграють австрієць Домінік Тім і німець Олександр Звєрєв.