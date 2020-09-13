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    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open

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    Осака із трофеєм US Open - Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Осака із трофеєм US Open
    Twitter US Open

    Осака стала дворазовою чемпіонкою US Open

    Японська тенісистка Наомі Осака вдруге в кар'єрі виграла Відкритий чемпіонат США (US Open).

    У фінальному протистоянні спортсменка в трьох партіях обіграла білоруску Вікторію Азаренко - 1:6, 6:3, 6:3.

    Поєдинок тривав годину та 53 хвилини за які переможниця здійснила шість подач навиліт та відіграла п’ять із 12 брейк-пойнтів. В активі білоруски три ейси при двох подвійних помилках.

    Для Осаки це друга перемога на US Open і третя на турнірах Grand Slam в одиночному розряді (в 2019 році вона виграла Australian Open). Також 22-річна японка стала лише п'ятою тенісисткою, яка виграла свої перші три фінали на Grand Slam. Азаренко двічі перемагала на турнірах Великого шолома - в 2012 і 2013 роках дівчина ставала переможницею Australian Open.

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    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open
    Кривдниця Костюк стала тріумфаторкою US Open

    Примітно, що на шляху до перемоги Осака в 1/16 фіналу завдала поразки киянці Марті Костюк.

    Зауважимо, що у 2019 році переможницею стала канадка Бьянка Андрееску, яка в цьому році відмовилася від участі через епідеміологічну ситуацію.

    Також додамо, в фіналі чоловічого одиночного турніру US Open зіграють австрієць Домінік Тім і німець Олександр Звєрєв.

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    теніс Марта Костюк Australian Open Наомі Осака Б'янка Андреєску Вікторія Азаренко US Open Домінік Тім
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