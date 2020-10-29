Через голи на старті матчу луганська «Зоря» вдруге програла в Лізі Європи (відео)



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«Зоря» намагалася відігратися протягом 80-ти хвилин, але забили лише на шостій компенсованій, коли часу на повноцінний порятунок не залишалося Світлина - ФК «Зоря»

Луганці перетворилися в аутсайдерів групи

Луганська «Зоря» зазнала другої поразки в груповому турнірі Ліги Європи. Після розгромних 0:4 у виїзному поєдинку з англійським «Лестером» щойно третя команда України поступилася в Запоріжжі з рахунком 1:2 португальському «Спортінґу» з Браґи.

Доля зустрічі вирішилася в дебюті поєдинку. «Зоря» пропустила два голи впродовж стартових 11-ти хвилин. Спершу після передачі Рікарду Есджайю справа ворота Ніколи Васіля на четвертій хвилині вразив Паулінью.

А на 11-й хвилині дальнім ударом у верхній кут воріт «Зорі» поцілив Ніколас Ґайтан.

У луганців було вдосталь часу, щоб врятувати матч, але досвідченіші португальці вміло контролювали ситуацію на полі і довели матч до перемоги. Єдине, на що спромоглася «Зоря» - гол престижу у виконанні Дмитра Іванисені, забитий божевільним ударом здалеку на шостій компенсованій хвилині.

В іншому матчі групи G «Лестер Сіті» обіграв на виїзді 2:1 грецький АЕК з Афін. Доля цієї гри теж вирішилася в першому таймі. Спершу на 18-й хвилині гостей ударом з пенальті вивів уперед Джеймі Варді. На 39-й хвилині Хамза Чудурі перевагу «лисиць» подвоїв. На 49-й хвилині афінці зусиллями шведа боснійського походження Муамера Танковіча один м’яч відіграли. Але на більше АЕК не спромігся.

Додамо, що в опорній зоні господарів 86 хвилин відіграв український гравець Євген Шахов. Інший українець АЕКа Дмитро Чигринський пропускав матч через пошкодження.

Після двох турів «Лестер» і «Браґа» очолюють групу G з максимальним доробком. АЕК і «Зоря» свої перші очки спробують набрати через тиждень, коли 5 листопада зіграють між собою в Запоріжжі.