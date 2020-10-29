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    Через голи на старті матчу луганська «Зоря» вдруге програла в Лізі Європи (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; намагалася відігратися протягом 80-ти хвилин, але забили лише на шостій компенсованій, коли часу на повноцінний порятунок не залишалося - Через голи на старті матчу луганська «Зоря» вдруге програла в Лізі Європи (відео)
    «Зоря» намагалася відігратися протягом 80-ти хвилин, але забили лише на шостій компенсованій, коли часу на повноцінний порятунок не залишалося
    Світлина - ФК «Зоря»

    Луганці перетворилися в аутсайдерів групи

    Луганська «Зоря» зазнала другої поразки в груповому турнірі Ліги Європи. Після розгромних 0:4 у виїзному поєдинку з англійським «Лестером» щойно третя команда України поступилася в Запоріжжі з рахунком 1:2 португальському «Спортінґу» з Браґи.

    Доля зустрічі вирішилася в дебюті поєдинку. «Зоря» пропустила два голи впродовж стартових 11-ти хвилин. Спершу після передачі Рікарду Есджайю справа ворота Ніколи Васіля на четвертій хвилині вразив Паулінью.

    А на 11-й хвилині дальнім ударом у верхній кут воріт «Зорі» поцілив Ніколас Ґайтан.

    У луганців було вдосталь часу, щоб врятувати матч, але досвідченіші португальці вміло контролювали ситуацію на полі і довели матч до перемоги. Єдине, на що спромоглася «Зоря» - гол престижу у виконанні Дмитра Іванисені, забитий божевільним ударом здалеку на шостій компенсованій хвилині.

    В іншому матчі групи G «Лестер Сіті» обіграв на виїзді 2:1 грецький АЕК з Афін. Доля цієї гри теж вирішилася в першому таймі. Спершу на 18-й хвилині гостей ударом з пенальті вивів уперед Джеймі Варді. На 39-й хвилині Хамза Чудурі перевагу «лисиць» подвоїв. На 49-й хвилині афінці зусиллями шведа боснійського походження Муамера Танковіча один м’яч відіграли. Але на більше АЕК не спромігся.

    Додамо, що в опорній зоні господарів 86 хвилин відіграв український гравець Євген Шахов. Інший українець АЕКа Дмитро Чигринський пропускав матч через пошкодження.

    Після двох турів «Лестер» і «Браґа» очолюють групу G з максимальним доробком. АЕК і «Зоря» свої перші очки спробують набрати через тиждень, коли 5 листопада зіграють між собою в Запоріжжі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Віктор Скрипник Дмитро Іванисеня ФК «Лестер Сіті» Євген Шахов Джеймі Варді ФК «Спортінґ» (Браґа) Дмитро Чигринський Хамза Чудурі Нікола Васіль Рікарду Есджайю Паулінью Ніколас Ґайтан Муамер Танковіч
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