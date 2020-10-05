«Ліверпуль» зазнав приголомшливої поразки 2:7 у чемпіонаті Англії (відео)



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Остаточно добив мерсисайдців дубль Джека Ґріліша Світлина - The Guardian

Також розромно, та ще й удома, програв «Манчестер Юнайдед»

Чинний чемпіон Англії «Ліверпуль» зазнав приголомшливої поразки в четвертому турі Прем’єр-ліги. У Бірмінґемі мерсисайдців розтрощила місцева «Астон Вілла».

«Астон Вілла» (Бірмінґем) – «Ліверпуль» - 7:2

Голи: 1:0 – Оллі Воткінс (4). 2:0 – Оллі Воткінс (22). 2:1 – Мохамед Салах (33). 3:1 – Джон Макґінн (35). 4:1 – Оллі Воткінс (39). 5:1 – Росс Барклі (55). 5:2 – Могаммед Салах (60). 6:2 – Джек Ґріліш (66). 7:2 – Джек Ґріліш (75)

Не менш дошкульно, та ще й на рідному «Олд Траффорді» в четвертому турі АПЛ програв ще один титулований клуб – «Манчестер Юнайтед». Манкуніанцям має бути прикро подвійно, бо поступилися вони суперникові, очолюваному їх колишнім тренером Жозе Моурінью. При цьому господарі швидко повели в рахунку. Але за рахунку 1:2, на 28-й хвилині стався злам після вилучення французького легіонера «Ман Юнайтед» Антоні Марсьяля.

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттнем Готспур» (Лондон) – 1:6

Голи: 0:1 – Бруну Фернандеш (2, з пенальті). 1:1 – Танґі Ндонбеле (4). 1:2 – Сон Гин-Мін (7). 1:3 – Гаррі Кейн (30). 1:4 – Сон Гин-Мін (37). 1:5 – Серж Ор’є (51). 1:6 – Гаррі Кейн (79, з пенальті)

Після чотирьох турів зі стовідсотковим показником таблицю Прем’єр-ліги очолює «Евертон». Слідом ідуть із дев’ятьма очками «Астон Вілла», «Лестер», «Арсенал» і «Ліверпуль». У «Тоттнема» разом із «Челсі», «Лідсом» і «Ньюкаслом» по сім очок.