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    «Ліверпуль» зазнав приголомшливої поразки 2:7 у чемпіонаті Англії (відео)

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    Остаточно добив мерсисайдців дубль Джека Ґріліша - «Ліверпуль» зазнав приголомшливої поразки 2:7 у чемпіонаті Англії (відео)
    Остаточно добив мерсисайдців дубль Джека Ґріліша
    Світлина - The Guardian

    Також розромно, та ще й удома, програв «Манчестер Юнайдед»

    Чинний чемпіон Англії «Ліверпуль» зазнав приголомшливої поразки в четвертому турі Прем’єр-ліги. У Бірмінґемі мерсисайдців розтрощила місцева «Астон Вілла».

    «Астон Вілла» (Бірмінґем) – «Ліверпуль» - 7:2

    Голи: 1:0 – Оллі Воткінс (4). 2:0 – Оллі Воткінс (22). 2:1 – Мохамед Салах (33). 3:1 – Джон Макґінн (35). 4:1 – Оллі Воткінс (39). 5:1 – Росс Барклі (55). 5:2 – Могаммед Салах (60). 6:2 – Джек Ґріліш (66). 7:2 – Джек Ґріліш (75)

    Не менш дошкульно, та ще й на рідному «Олд Траффорді» в четвертому турі АПЛ програв ще один титулований клуб – «Манчестер Юнайтед». Манкуніанцям має бути прикро подвійно, бо поступилися вони суперникові, очолюваному їх колишнім тренером Жозе Моурінью. При цьому господарі швидко повели в рахунку. Але за рахунку 1:2, на 28-й хвилині стався злам після вилучення французького легіонера «Ман Юнайтед» Антоні Марсьяля.

    «Манчестер Юнайтед» - «Тоттнем Готспур» (Лондон) – 1:6

    Голи: 0:1 – Бруну Фернандеш (2, з пенальті). 1:1 – Танґі Ндонбеле (4). 1:2 – Сон Гин-Мін (7). 1:3 – Гаррі Кейн (30). 1:4 – Сон Гин-Мін (37). 1:5 – Серж Ор’є (51). 1:6 – Гаррі Кейн (79, з пенальті)

    Після чотирьох турів зі стовідсотковим показником таблицю Прем’єр-ліги очолює «Евертон». Слідом ідуть із дев’ятьма очками «Астон Вілла», «Лестер», «Арсенал» і «Ліверпуль». У «Тоттнема» разом із «Челсі», «Лідсом» і «Ньюкаслом» по сім очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК Тоттнем Готспур Сон Гин-Мін Гаррі Кейн Серж Ор'є Жозе Моурінью ФК Арсенал (Лондон) Росс Барклі ФК Ліверпуль Мохамед Салах Бруну Фернандеш ФК «Астон Вілла» ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК «Евертон» Джон Макґінн ФК «Лідс Юнайтед» Оллі Воткінс Джек Ґріліш Танґі Ндонбеле
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