Іспанська команда «Ельче» мала отримати за Ніколаса Фернандеса €8 млн

Аргентинський півзахисник іспанського «Ельче» Ніколас Фернандес Меркау відмовився переходити до російського «Краснодара». Про це повідомляє «Главком».

Росіянин Герман Грова на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив, що російський клуб уже погодив трансфер, іспанська команда мала отримати за футболіста €8 млн. Проте сам аргентинець відмовився від переїзду до Російської прем'єр-ліги через війну Росії проти України.

Минулого сезону 25-річний Ніколас Фернандес провів за «Ельче» 36 матчів, записав на свій рахунок сім забитих м'ячів та віддав 10 гольових результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у €2,5 млн.

«Краснодар» у минулому році став чемпіоном Росії. Для клубу, заснованого у 2008 році, це чемпіонство стало першим в історії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.