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Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил: що йому загрожує

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил: що йому загрожує
Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі», забив 10 м'ячів та віддав 11 гольових передач
фото: УАФ

У грудні Мудрика тимчасово відсторонили від футболу

Вінгеру «Челсі» та збірної України з футболу Михайлу Мудрику загрожує тривала дискваліфікація за вживання допінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

«Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику пред'явлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил та використанні забороненої речовини відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил FA. Оскільки ця справа ще відкрита, ми не можемо розкривати подробиці», – цитує The Telegraph слова представника Футбольної асоціації Англії (FA).

Згідно з правилами FA, Мудрика можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років, після того як у 2024 році він здав позитивну пробу А, яка, ймовірно, містить заборонену речовину для покращення результатів – мельдоній.

У грудні Мудрика тимчасово відсторонили від футболу та чекали на результати проби B. Тепер у FA підтвердили, що 24-річному футболісту пред'явлені звинувачення.

Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі», забив 10 м'ячів та віддав 11 гольових передач.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Згідно з інформацією ЗМІ, в організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

Вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

У серпні 2024 року Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили у нього, заборонена у Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. «Челсі» проводило власне розслідування, а Мудрик співпрацював з клубом.

Теги: Михайло Мудрик допінг НОВИНИ ФУТБОЛУ

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