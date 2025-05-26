«Руки не подам». Як журналіст Вацко посварився з тренером Вернидубом

Вацко і Вернидуб обмінялися різкими заявами

Журналіст Віктор Вацко заявив, що більше не подасть руку колишньому головному тренеру футбольного клубу «Кривбас» Юрію Вернидубу. Про це повідомляє «Главком».

Юрій Вернидуб у післяматчевому інтерв'ю різко відреагував на заяви журналіста Віктора Вацка, який стверджував, що нібито 59-річному тренеру відмовили у працевлаштуванні клуби УПЛ «ЛНЗ» і «Полісся».

«Я дійсно провів останній матч на чолі «Кривбаса». Моє майбутнє? Вацка запитайте, він все знає. Мені ж всюди відмовили. Поки вихідний був, я поїхав в «ЛНЗ» – там відмовили. Приїхав в «Полісся» – тут теж відмовили. Може, в «Карпати піду», може ще кудись», – заявив Вернидуб.

Він також наголосив, що більше ніколи не подасть руку Вацку.

«Вікторе, тобі дуже дякую. Ти – неймовірний, але я знаю, звідки це все. Ти людина з великої букви, але я тобі більше ніколи в житті руку не подам», – сказав Вернидуб у післяматчевому інтерв'ю для Футбол 360.

Віктор Вацко, який був присутній у студії програми, відразу відповів тренеру.

«Мені не треба руки подавати. Зараз його номер телефону знайду, і буде в чорному списку. Я йому сам руки не подам після цього. Якщо зачіпає правда – це не мої проблеми. Те, що ви мені руки не подасте – руки в мене чистіші будуть просто-напросто, та й все», – відреагував Вацко.

Нагадаємо, півзахисник «Полісся» Олександр Андрієвський подав позов до суду проти журналіста Ігоря Бурбаса.

У позові йдеться про захист честі, гідності та ділової репутації.

Розгляд справи у Києво-Святошинському районному суді Київської області призначено на 10 вересня.

На початку 2025 року Андрієвський відправив листа до редакції Tribuna.com, де заперечив інформацію Бурбаса, що він обіцяв президенту «Динамо» Ігорю Суркісу перейти в ЛНЗ, а натомість перейшов у «Полісся».