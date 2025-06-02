Сили оборони знищили російського футболіста

Степан Рунов грав у любительських Міжмуніципальних змагань Московської області з футболу

Захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Степана Рунова. Про це повідомляє «Главком».

Степан Рунов грав у складі команди «Сварог» (Шатура) у любительських Міжмуніципальних змагань Московської області з футболу.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта.

Нагадаємо, легендарний російський хокеїст Павло Дацюк взяв участь в турнірі, який був присвячений російським окупантам.

25 травня в Єкатеринбурзі на льодовій арені «Авто» пройшов турнір з хокею, присвячений учасникам війни проти України.

«Турнір об'єднав військовослужбовців, їх близьких та рідних, представників силових структур, громадян та навчальних закладів Свердловської області. У змаганні взяли участь команди Уральського інституту ДПС МНС Росії «Вогненний щит», «СКА ЦВО», Управління Росгвардії та ветеранів хокейного клубу «Автомобіліст», – інформують російські пропагандистські ресурси.

На урочистому відкритті виступили керівниця Комітету сімей воїнів Вітчизни (КСВВ) Свердловської області Ганна Садиріна та активіста КСВВ Челябінської області Світлана Лаврентьєва. Обидві жінки є матерями ліквідованих російських окупантів.

«Справжнім подарунком для учасників та глядачів турніру стала присутність Павла Дацюка, легендарного хокеїста, уродженця Єкатеринбурга, дворазового володаря Кубка Стенлі, чемпіона Олімпійських ігор 2018 року», – підкреслюють російські пропагандисти.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.