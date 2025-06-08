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За крок до волі. Список колаборантів, яких Росія хоче витягнути з українських тюрм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За крок до волі. Список колаборантів, яких Росія хоче витягнути з українських тюрм
Наприкінці травня з невідомих причин не відбувся обмін частини затятих прихильників «русского міра»
фото з відкритих джерел

«Главком» розповідає про засуджених за злочини проти основ національної безпеки, які мали потрапити у перший великий обмін «1000 на 1000»

Росія почала активно витягувати з України її громадян, засуджених за злочини проти основ національної безпеки, які відбувають покарання у колоніях. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Своих не бросаем»? Кого з колаборантів Путін витягує з України».

Інтерес РФ до колаборантів був сформульований завдяки листу депутата Держдуми Росії Дмитра Кузнєцова (до речі, заочно отримав вирок в Україні – 15 років тюрми за зміну меж території та державного кордону) до російського омбудсмена Тетяни Москалькової. У ньому обранець закликав Уповноважену з прав людини у РФ витягнути з українських в’язниць «учасників проросійського підпілля», обвинувачених в Україні у підтримці Збройних сил Росії. За даними проєкту «Хочу к своим», з початку нападу РФ на Україну викрито понад п’ять тисяч українців (як ідейних, так і завербованих спецслужбами Росії за гроші), котрі працювали на ворога.

Разом із тим, як свідчать відомості судового реєстру, наприкінці травня з невідомих причин не відбувся обмін частини затятих прихильників «русского міра» з попередньо погодженого списку. А вже на початку червня суди за клопотанням прокурорів повернули їх назад до колоній для відбування покарання. «Главкому» вдалося ідентифікувати кількох таких персонажів.

50-річний послушник Почаївської Успенської лаври УПЦ МП Олександр Смірнов отримав п’ять років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України і вчиненні колабораційної діяльності. Зокрема, монах прямісінько із української лаври лайкав і поширював у заборонених в Україні соцмережах «Одноклассники» і «ВКонтакте» дописи проросійського характеру. Наразі відбуває покарання у Кам’янській виправній колонії №101.

Колишній координатор у Західному регіоні України проросійського громадсько-політичного об’єднання «Союз граждан Украины» Андрій Орєхов попросився до РФ після засудження в Україні до п’яти років за публічні заклики, направлені на зміну меж території та держкордону. Згідно з вироком, у травні 2014-го під час відеоконрефенції обвинувачений агітував людей до повалення «хунти» (нової влади, яка прийшла на гаслах Євромайдану); підтримки так званих «ополченців» і створення «Новоросії». Також Орєхов залучив громадянку Оксану Корецьку, яка згодом теж отримала реальний термін, до розповсюдження у Хмельницькому пропагандистської газети «Новороссия» і передав їй 109 примірників.

21 травня 2025 року Феміда передала засудженого хмельничанина під нагляд представникам Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Його готували на обмін, але із загадкових причин прізвище Орєхова було виключено зі списків. 4 червня суд повернув Орєхова до Менської виправної колонії №91.

Громадянка України Марія Сигида із вироком 12 років тюрми також зацікавила росіян. Влітку 2023 року жінка передавала рідному брату, який служить у внутрішніх військах псевдоутворення «ДНР», чутливу інформацію про переміщення ЗСУ на території Донеччини. Нині засуджена відбуває покарання у Водянській виправній колонії №146.

Крім цього, ділися закритою військовою інформацією з ріднею (батьком та братом), які мешкають у Росії, мешканець Тернопільщини Богдан Грицюк. В Україні його засуджено до шести років тюрми. У травні 2025 року Росія мала намір забрати обвинуваченого, але щось пішло не так і хлопця знову повернули до Кам’янської виправної колонії №101.

За крок до обміну застрягла в Україні громадянка Анастасія Глущенко, яку можна сміливо назвати «ідеологічним воїном» Путіна. За матеріалами справи, влітку 2022 року жінка вільно ділилася зі співробітником ФСБ інформацією про місця дислокації ЗСУ у Бахмутському районі Донеччини. Її старання російські спецслужби оцінили вкрай дешево – 960 грн, які скинули на картку Приватбанку. Тепер обвинувачена сидить у Водянській виправній колонії №146.

Наприкінці травня на обмін готувався й мешканець Сіверськодонецька (попередня назва – Сєвєродонецьк) Володимир Музика, засуджений до 12 років за державну зраду. Перед вторгненням обвинувачений працював продавцем товарів і водночас передавав представнику окупаційної влади «МДБ «ЛНР» інформацію про маршрут, кількість та переміщення у Сєвєродонецьку особового складу, кількість та видів військової техніки ЗСУ з відповідними зображеннями та позначками на мапі.

А у перші дні великої війни Музика за дорученням куратора з окупаційної влади зібрав і надіслав йому персональні відомості студентів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. Їх планувалося залучити до співпраці з ворогом.

Як повідомляв «Главком», у рамках обміну «1000 на 1000» до Росії виїхало 70 засуджених громадян України. Серед знакових фігур – соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський. В Україні його було засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за змову до насильницької зміни та захоплення державної влади.

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Теги: росія путін гроші феміда вирок обмін

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