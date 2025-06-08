На Покровському напрямку загинула операторка дронів Катерина Троян

У лікарню Катерину Троян довезли живою, але врятувати не змогли

Загибла у 32 роки вирішила служити у Десантно-штурмових військах

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, операторка FPV-дронів Катерина «Мяу» Троян. Як інформує «Главком», про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

«Лише тиждень тому на фотовиставці «Жінки на захисті України» разом із Валерієм Залужним та колегами розповідали представникам британського парламенту про героїзм військової 82 ОДШБр, операторки FPV-дронів, яка мала понад тисячу успішних вильотів, Катерину Троян – «Мяу». А вже сьогодні дізналася про її загибель під час виконання бойового завдання», – зазначила Кондратюк.

Кондратюк уточнила, що загибла Катерина у 32 роки вирішила служити у Десантно-штурмових військах.

«Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок», – написала віцеспікерка ВР.

Кондратюк поінформувала, що готувалася зустріч, щоб допомогти Катерині з автомобілем, бо її попередній був знищений.

Про загибель Катерини також повідомив у військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко: «Учора прийшла звістка, що загинула М., ФПВішниця із синім волоссям з нашої подольскої тусівки. Вона служила в ДШВ, пройшла Курську кампанію, але не пройшла цього разу Покровський напрям – у Мечникова її довезли ще живою, але порятувати не змогли».

Нагадаємо, польський журналіст Кшиштоф Горжелак загинув в Україні, воюючи проти росіян. Йому було 45 років.

Раніше на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних сил України, актор Назар Малік.

Також на війні загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Він понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.